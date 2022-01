Playas repletas sin barbijo y alta positividad, el combo que preocupa a los infectólogos

Las fiestas al atardecer son multitudinarias y foco de contagios masivos de coronavirus (Crédito: Gustavo Gavotti)

Con muchos argentinos limitados de viajar al exterior, la temporada de verano es récord en el país, especialmente en la Costa Atlántica, donde la ocupación está por encima del 90% y en algunos balnearios, como Pinamar y Cariló, se acerca al 100 por ciento.

Ese récord de personas circulando es la principal razón del aumento exponencial y récords que se rompen día tras día de nuevos casos positivos de COVID-19, además de la presencia de las variantes más contagiosas del coronavirus, como Delta y Ómicron.

En los lugares de veraneo, el índice semanal de positividad sube a más del 60%. En Mar del Plata, el número fue ayer de 62,3% y en Pinamar del 63%. Hay días en los que se registran récords absolutos, como el 89% que tuvo Necochea un día de la semana pasada.

Los casos de coronavirus en los municipios costeros aumentaron de manera exponencial e hicieron saturar los centros de testeos, aunque no así las salas de internación. La velocidad de contagio que hay actualmente es mayor a las anteriores olas . De 4.388 casos promedios diarios positivos que se contaron en la anteúltima semana de diciembre del 2021 en la provincia de Buenos Aires, se escaló a un promedio de 10.316 casos diarios registrados en los últimos siete días del año pasado. Y ayer se pasó la barrera de los 100.000 contagios, al registrarse 109.608 nuevas infecciones en todo el país.

Las playas de Pinamar están muy concurridas (foto: Gustavo Gavotti)

“Tenemos un monitoreo especial en la Costa Atlántica. No ha habido aumento significativo de las internaciones de casos graves ”, explicó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, intentando justificar por qué no se toman medidas restrictivas para evitar la escalada de contagios, acción que impactaría negativamente en la economía y las vacaciones de millones de personas.

“La medida (de restricciones) se tiene que tomar en función de la suficiencia o no del sistema de salud. Si tenés un sistema que va a colapsar, ahí hay que tomar las medidas. Hoy el sistema de salud, a nivel crítico, es completamente suficiente. Hay una alta demanda del primer nivel: guardias y centros de testeo, que no son un condicionante para tomar medidas restrictivas”, explicó a Gastón Vargas, Director de la Región Sanitaria VIII en la provincia bonaerense, que comprende los municipios de Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano; además de General Lavalle, Maipú, General Guido, Ayacucho, Tandil y Balcarce.

El foco, en la temporada de verano, se posa sobre Mar del Plata. En el distrito de General Pueyrredón el aumento de casos es coincidente a lo que sucede a nivel provincial y nacional. “ La Región sanitaria que abarca 16 municipios, muchos de ellos de la Costa, el cual hay una influencia turística importante. No fue ajena a la suma de casos. Hoy en General Pueyrredón tenemos 6950 casos, 7 mil casos activos. Es una cosa muy notoria la cantidad de casos, con la influencia turística que con todo el mes de enero se triplica la población habitual del distrito. Hay dos situaciones concretas: completar el esquema de vacunación y reforzar las medidas preventivas. Al aire libre se contagia, en las playas no tienen cuidados”, agregó Vargas en declaraciones a Radio 10.

La seguridad no puede controlar que las personas mantengan los hábitos de cuidado (Crédito: Gustavo Gavotti)

“Afortunadamente, el 95% de los casos son cuadros asintomáticos o de sintomatología leve. Eso hace que la gente no le tenga respeto al virus. A nivel laboral ocasiona un montón de ausentismos. Hablaba con gente de la gastronomía, la pesca, y hay que ver como modificar los protocolos de aislamiento, porque complica el desarrollo de las actividades”, completó el funcionario.

Argentina hoy tiene una tasa de positividad mayor al 50%. Ayer alcanzó el 52%, de acuerdo a los datos que releva el sitio CovidStats , cuando lo recomendado por la OMS es del 10% a fin de garantizar un rastreo correcto de los nuevos infectados. Lejos de este número ideal, casi uno de cada dos hisopados son los que detectan coronavirus en Argentina durante esta tercera ola.

En muchos de los centros turísticos de todo el país, el índice semanal de positividad supera el 60%. En Mar del Plata, se alcanzó el 62,3% y en Pinamar, el 63%, según el reporte de ayer. Hay días en los que se registran récords absolutos, como el 89% que tuvo Necochea un día de la semana pasada.

En otros lugares del país también se ven porcentajes altísimos: Córdoba 60%, Bariloche 63,76%, Santa Cruz 55%, Ushuaia 55% y Mendoza (45,5%).

After Beach Boutique Pinamar, con muchas personas sin barbijo (foto: Gustavo Gavotti)

“El análisis de la situación es lo que vemos en el resto del mundo. No tenemos una gran demanda del sistema sanitario en cuanto a internaciones y complicaciones. Vemos que las personas que atraviesan la enfermedad COVID la transitan con síntomas menores respiratorios. Lo que está pasando en la Costa Atlántica, con esas multitudes y reuniones masivas va a hacer que siga creciendo la circulación viral ”, explicó a Infobae el doctor Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

“ No tiene sentido hacer restricciones. Hay que cumplir las medidas de cuidado preventivas. Y la vacunación hay que acelerarla, de eso no hay dudas ”, concluyó Teijeiro.

Su colega, Lautaro de Vedia coincidió en el análisis complejo de la situación que vive hoy el país con récord de casos, personas vacacionando y sin las medidas sanitarias adecuadas de cuidado personal para enfrentar el virus. ”Es un tema complejo el crecimiento de casos actuales, aunque la situación de internación y mortalidad no tiene las tasas de antes, aunque viene en ascenso. Cuantas más infecciones haya, más casos en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) veremos. Estábamos en 700 en diciembre y ahora hay 1300 ″, precisó a Infobae el experto.

Las playas de Mar del Plata están muy concurridas este verano 2022 (Credito: Mey Romero)

“Las postales que vemos de aglomeraciones en las playas son difíciles. La gente está cansada, vacacionando y con muchos meses que no se toma días libres y no todos tienen la posibilidad de irse a un lugar más alejado. Hay que insistir en que la gente se cuide. Hay que buscar espacios libres. Los municipios deben brindar alternativas para que la gente se descomprima. El tema de por sí es complejo porque no se le puede prohibir a las personas que se vayan de vacaciones”, indicó De Vedia.

“ En tanto no tengamos un aumento de las internaciones o de los fallecimientos, no vamos a tomar medidas restrictivas. Iremos viendo, Todo depende de la tensión sobre el sistema de internación”, aseguró ayer Kreplak. “Se está incrementando la aplicación de vacunas. Nos está ayudando a cumplir el objetivo epidemiológico, que es muy importante”, subrayó Kreplak, que enfatizó que la persona vacunada “contagia menos” que la que no recibió la correspondiente inoculación. “Si uno va a estar en un lugar cerrado, como un bar, un restaurant, un teatro o un cine, tiene la responsabilidad de cuidar a los demás”, sostuvo.

En distintos lugares de la Costa Atlántica se está vacunando contra COVID-19 (foto: Gustavo Gavotti)

En la Costa Atlántica ya se establecieron 50 postas sanitarias. En los distintos puntos hay testeos rápidos de COVID-19, y vacunación libre en primera y segunda dosis, que puede ser aplicada a cualquier persona sin importar su lugar de residencia.

Hasta hoy por la mañana, la provincia llevaba aplicadas un total de 30.638.277 dosis, de las cuales 15.009.487 corresponden a la primera dosis, 12.932.241 a la segunda, 1.060.469 a la tercera y 1.636.080 a la dosis refuerzo.

