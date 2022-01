Cómo tramitar el pase sanitario para los menores de edad en vacaciones

Las actividades para las que se solicitará el pase sanitario son las que se consideran de mayor riesgo epidemiológico y sanitario y pueden variar entre las jurisdicciones

La consulta llegó de parte de varios lectores de Infobae durante los últimos días: padres que, de cara a las vacaciones familiares, no podían ingresar a sus hijos mayores de 13 años en la aplicación Cuidar para acreditar su estado de vacunación para el ingreso a los lugares a los que se accede mediante el pase sanitario.

Es que, desde el 1 de enero de 2022, las personas de 13 años o más deberán acreditar esquema de vacunación completo para realizar determinadas actividades como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos organizados de más de mil personas en espacios abiertos, cerrados, o al aire libre.

Cabe resaltar que en la Argentina actualmente se considera “vacunación completa” al esquema de dos dosis con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última aplicada. También es completa en casos de dosis única, una vez transcurrido 14 días o más desde su aplicación. Esta definición es dinámica y podrá ser modificada en el futuro a partir del avance en el suministro de las dosis de refuerzo en la población objetivo.

El pase sanitario se obtiene a través de la aplicación Cuidar, Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra la COVID-19, apartado “Información de Salud” en su versión para dispositivos móviles, que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e IOS.



A través de la app Cuidar se podrá acreditar el estado de vacunación para poder asistir a ciertas actividades. El pase cuenta con datos personales como nombre y apellido, número de DNI, el estado de vacunación contra COVID-19 (completa, iniciada, sin vacunación) y diagnóstico de COVID-19 (caso sospechoso o confirmado; con test realizado en las últimas 48 horas negativo o sin test realizado en las últimas 48 horas).

Motivado por consultas de lectores que durante los últimos días consultaban acerca de cómo tramitar el pase sanitario para sus hijos mayores de 13 años, Infobae consultó a fuentes de los ministerios de Salud nacional y bonaerense. “Los menores tienen que circular con su certificado de vacunación expedido por la autoridad sanitaria local o extranjera, o con la app Cuidar en sus celulares” , explicaron desde la cartera sanitaria de Nación, al tiempo que aclararon que la aplicación móvil “es personal y no puede asociarse a nadie a la cuenta, tampoco a los hijos”.

“En el caso de que los menores no tengan celular o no sean argentinos, ni residentes deberán circular con el certificado expedido por la autoridad sanitaria local o extranjera, donde indique la vacunación completa” , agregaron.

En la misma línea, desde la cartera sanitaria bonaerense explicaron que “el pase sanitario es para todos los mayores de 13 años, los menores de esa edad no lo requieren para ninguna actividad”. “Y lo acreditan con la app, con el carnet de vacunación físico o con una captura de pantalla de la web donde figuren sus datos”, detalló.

"El pase es personal porque la persona tiene que hacer su control de salud cada 48 horas por lo que es imposible que estén asociadas personas ajenas a quien se registra en Cuidar" (Getty)

Tal como expresa la decisión administrativa en la que se detallaron los usos del pase sanitario, las personas que no pudieran acceder a la aplicación, no contarán con el pase dado que sólo puede ser generado desde la aplicación, no obstante, podrán acreditar su situación de vacunación con el certificado de vacunación contra la COVID-19 en soporte papel o en formato digital expedido por la autoridad sanitaria local o extranjera.

Si el autodiagnóstico realizado a través la app Cuidar arrojara algún síntoma compatible con COVID-19, o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso sospechoso o confirmado de COVID-19, se bloqueará, hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo.

Esa es otra de las razones por las que no puede asociarse a terceras personas a la aplicación, según precisaron a este medio las mismas fuentes del Ministerio de Salud: “Además, el pase es personal porque la persona tiene que hacer su control de salud cada 48 horas por lo que es imposible que estén asociadas personas ajenas a quien se registra en Cuidar”. Y detallaron: “Cuidar es para todos los argentinos y residentes de 13 años o más, es una aplicación en la que pueden registrarse sólo con el DNI, y acceden al pase una vez que completan una encuesta donde se declaran o no síntomas y situaciones frente al COVID; una vez realizado esto se accede a la pantalla de Información de Salud en la que encontrarán la información correspondiente al pase: estado de vacunación en Argentina y/o el exterior, como así también el resultado de test covid negativo si existiese de las las últimas 48 horas”.

Cabe aclarar que las actividades para las que se solicitará el pase sanitario son las que se consideran de mayor riesgo epidemiológico y sanitario y pueden variar entre las jurisdicciones. En principio son: viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes, jubilados y jubiladas o similares; actividades en discotecas o salones de fiesta para bailes, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados; eventos masivos de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

Finalmente, los argentinos y argentinas de 13 años y más que hayan recibido el esquema completo o alguna dosis de vacunas contra COVID-19 en el exterior deberán completar la declaración jurada en Mi Argentina, que les permitirá acceder a una constancia de vacunación. El pase sanitario de la app Cuidar mostrará el estado de vacunación de la persona indicando “vacunación iniciada” o “vacunación completa” (de haberse aplicado una vacuna de única dosis como Janssen o Cansino, figurará como “vacunación completa”).

