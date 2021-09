Quirós estimó que en dos semanas se comenzará a liberar el uso de barbijo en la Ciudad

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, estimó que en dos semanas, cuando el distrito alcance el 70% de su población vacunada con dos dosis contra el COVID-19 sería posible anunciar el levantamiento de la obligatoriedad del uso del barbijo en los espacios abiertos.

El funcionario porteño, en una conferencia de prensa brindada esta mañana para dar un panorama de la situación epidemiológica de la Ciudad, remarcó que el anuncio dado el martes por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en torno de la liberación del uso del tapabocas al aire libre “es el apropiado” y va en el sentido en el que venía avanzando el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

“El sentido de las medidas que el gobierno nacional comunicó, es el que creemos que es el apropiado, que acompañamos, es el que ya veníamos tomando”, dijo, en referencia al plan de 6 etapas para la apertura que lanzó el jefe de Gobierno hace un mes y medio y que actualmente se encuentra en la etapa 4.

Quirós explico que, si bien la Ciudad ya cumplió con el primer hito de vacunar a más de 50% de su población, ahora espera avanzar en ese plan para anunciar la liberación del uso del barbijo.

“El segundo hito” que la Ciudad espera alcanzar es al que han llegado algunos países y que indica que “cuando se alcanza el 70% de la vacunación con doble dosis a la variante Delta le cuesta circular por la comunidad, se empieza a enlentecer o disminuir las curvas de contagio”. “Queremos estar al menos cerca de ese número antes de discutir y liberar el barbijo porque es un gran protector, por supuesto que siempre en espacio abierto los contagios son menores”, subrayó.

Como en muchos países “liberaron el barbijo y luego tuvieron que volver atrás, nosotros todavía pretenderíamos tener un grado de protección de vacunas un poco mejor y seguramente en los próximos días, dos semanas, podremos decirle a los porteños ‘hemos avanzado de esta manera con la vacuna y entonces nos parece que podría ser el momento’, pero es un tema solamente de temporalidad”, aclaró.

Como la “situación epidemiológica es muy conveniente en la Ciudad y en todo el país en este momento” eso sería posible en pocos días más, destacó.

Quirós reiteró que, según la experiencia en otras partes del mundo, “cuando la población general, no los mayores de 18 años, no un grupo, ya tiene el 50% de las personas vacunadas con dos dosis, en general la circulación de la variante Delta, no se detiene significativamente, pero sí claramente genera enfermedades leves, se evitan las enfermedades graves o mortales” y hacia eso aspira a llegar el país.

“El primer hito es el de 50% de la población general vacunada, ese hito ya lo hemos cumplido hace un par de semanas, tenemos cierta expectativa que la variante Delta, si circula circulará con un daño bien inferior a lo que hemos vivido en otros momentos” de la pandemia, dijo.

Respecto de la situación epidemiológica, el ministro porteño dijo que un total de 503.776 residentes de la ciudad contrajeron la enfermedad desde que el COVID-19 comenzó a circular el año pasado, de las cuales 11.772 personas murieron. Esto implica una tasa de letalidad para la ciudad de 2,34%.

El Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires no reportó ayer fallecimiento alguno de pacientes por la infección por el nuevo coronavirus SARS-COV-2.

La curva de contagios, desde la segunda semana de mayo último, comenzó a “descender de manera permanente” y en este momento el distrito presenta la menor cantidad de casos desde entonces. Se pasó de un promedio de 3.000 enfermos diarios a 200 casos, dijo el ministro.

Respecto de la vacunación, el 74,6% de los porteños se encuentran vacunados con una dosis, y el 59,5 ya completó su esquema de vacunación.

Cuando se le preguntó al ministro por la apertura de las discotecas con un aforo del 50% como anunció Vizzotti el martes, Quirós recordó que la Ciudad aún no ha adoptado una medida semejante.

Los anuncios de la ministra nacional, dijo, son “medidas generales”, luego “las jurisdicciones, las provincias, adoptan todas, algunas o partes, de acuerdo a la situación epidemiológica particular” de cada zona. “En la Ciudad de Buenos Aires las medidas activas válidas son las que comunicó el jefe de gobierno el jueves de la semana pasada cuando pasamos a la etapa 4″ de apertura, manifestó. “Cualquier cambio va a ser comunicado de la misma manera”, subrayó.

Las medidas de comportamiento social vigentes en la Ciudad a partir del viernes 17 de septiembre son:

-No será obligatorio realizarse el test al volver de un viaje desde el interior del país.

Encuentro sociales

-Dejarán de tener restricciones en cantidad de personas, tanto al interior como al exterior.

-También en los espacios comunes de edificios y hoteles.

Encuentros comerciales

-Dejarán de tener restricciones en cantidad de personas: en locales gastronómicos, shoppings y locales a la calle.

-Los bares y boliches podrán abrir hasta las 3 de la mañana.

Eventos masivos

-Los eventos masivos al aire libre van a pasar a un máximo de 4.000 personas, siempre que el espacio permita respetar el protocolo de 1 cada 2m cuadrados.

-En espacios cerrados, la capacidad aumenta a 4.000 personas siempre que no se supere el 70% del lugar.

Turismo

No será obligatorio realizarse el test al volver de un viaje desde el interior del país.

Transporte

El transporte público podrá ser utilizado por todos los vecinos y las vecinas.

Todas las estaciones de subte están abiertas.

Actividades profesionales

Dejarán de tener restricciones en cantidad de personas, incluyendo la administración pública

