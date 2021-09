Cuáles son los 5 interrogantes que generan las nuevas medidas sanitarias en Argentina

Las medidas anunciadas por el gobierno para flexibilizar las restricciones se sustentan en la baja de casos sostenidos desde hace 16 semanas (Franco Fafasuli)

El Gobierno nacional anunció una serie de medidas que flexibilizan las normas impuestas hasta ahora para contener los contagios de coronavirus en coincidencia con la baja sostenida de casos positivos, internaciones graves y muertes provocadas por la enfermedad COVID-19 que hoy atraviesa la Argentina.

Concretamente, responden al descenso sostenido de casos de coronavirus en las últimas 16 semanas, el retraso del ingreso de la variante Delta y el avance sostenido del plan de vacunación llevado adelante por el gobierno nacional. Los números marcan que la Argentina registra este mes una disminución de casi el 75 % en el promedio diario de casos confirmados respecto al período de agosto. Así, mientras el mes pasado se registró un promedio diario de 26.850 casos confirmados, hasta el 17 de septiembre el promedio diario fue de 1688 casos, lo que significa una disminución del 74,7 por ciento. Esto se suma a que el país ha alcanzado una disminución de casi el 95 por ciento respecto al pico del mes de mayo.

La pregunta del millón es si los números actuales que justifican la flexibilización de las medidas sanitarias se mantendrán a la baja o se incrementarán debido a estas mismas flexibilizaciones y a la inminente llegada masiva de la variante Delta del coronavirus que afecta a muchos países del hemisferio norte que habían tomado el mismo camino que hoy inicia la Argentina.

Una persona es hisopada para detectar la covid-19, en Buenos Aires (Argentina). Fotografía de archivo. EFE/Demian Alday Estévez

“Los datos son muy promisorios porque si esto sigue en esta dirección quiere decir que estamos transitando quizás la última etapa de la pandemia”, dijo con un fuerte tono de optimismo el flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur en conferencia de prensa junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Y explicó que los “indicadores desde el punto de vista sanitario nos permiten poder tomar algunas decisiones que tienen que ver con la flexibilización”. En ese plano, el funcionario apuntó que “estamos a poco más de 2 millones de dosis para poder llegar al 50%” de población inmunizada y aseguró que “las vacunas están, está el stock asegurado y en los próximos 15 o 20 días estaremos alcanzando el nivel óptimo de cobertura”.

El interrogante planteado sobre el posible aumento de casos frente a las nuevas flexibilizaciones de las medidas sanitarias abarcar los 5 anuncios efectuados por el Gobierno.

Dos personas sin barbijo conversan en el Día de la Primavera, en Palermo (Franco Fafasuli)

1- No obligatoriedad del uso de barbijo al aire libre

“Se levanta la obligatoriedad de usar tapabocas al aire libre, circulando y sin personas alrededor”, señaló Vizzotti. Pero sigue siendo obligatorio en lugares cerrados como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajos, transporte público, espectáculos y eventos masivos) y al aire libre cuando hay aglomerados de personas. La medida regía desde mayo de 2020, casi dos meses después de iniciada la pandemia, cuando, hasta ese momento, solo era obligatorio usarlo en locales comerciales, dependencias estatales y en medios de transporte.

Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez indicó a Infobae que hay que apoyar las medidas de flexibilización con un ojo puesto en la situación epidemiológica. “No es que se terminó la pandemia. Es un pasito hacia la flexibilización”, apuntó la experta. Respecto al no uso de barbijo, Gentile aclaró: “Nuestra sociedad se ha adaptado bien al uso del barbijo. Se cumplió bastante bien esta indicación. La medida que anunciaron sobre el no uso de barbijo al aire libre no quiere decir que eso deba ocurrir en forma indiscriminada. No es todo al aire libre es sin barbijo. Cuando uno está con una multitud debe usarlo”.

“Hoy vemos que los números de contagios e internaciones graves siguen bajando. Yo creo que en el actual escenario nos debe preocupar los casos graves. Si tenemos casos leves, eso no es preocupante. Si pensamos que el coronavirus llegó para quedarse, debemos buscar que sea leve. Tenemos que empezar a aprender a convivir con el virus hasta que se convierta en un virus estacional”, precisó la experta.

Las aperturas de eventos con aforo ya son una realidad (Creditos: Christian Heit)

2- Las reuniones sociales pueden realizarse sin límites de personas cumpliendo las medidas de prevención, tapabocas, distancia y ventilación.

Se permiten los eventos masivos de más de 1000 personas, a partir del 1 de octubre con la habilitación de un aforo del 50%. En el caso de público en espectáculos deportivos, como el fútbol profesional, el aforo será similar al resto de los eventos al 50%. Estas medidas son coincidentes con las que tomaron varios países del hemisferio norte y también de la región. “Las flexibilizaciones son importantes. La gente está agobiada, cansada, con muchas preocupaciones. Lo veo como profesional y como ciudadana. Estamos ahora en primavera con buen tiempo y muchas actividades al aire libre. Hemos sido una sociedad muy agobiada, con muchas restricciones sociales y económicas”, agregó Gentile.

Argentina - Bolivia fue el reciente antecedente de público en estadios (Fotobaires)

3- Se habilita el aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados manteniendo las medidas de prevención, tapaboca, distancia y ventilación.

La realidad económica para varios sectores productivos argentinos es acuciante. Las pequeñas y medianas empresas argentinas, sin distinción de rubro, debieron hacer malabares para atravesar el contexto pandémico. Y muchas han quedado en el camino y debieron directamente cerrar debido a las medidas sanitarias restrictivas durante 2020 y parte de 2021. En concreto, unas 20.000 empresas y 100.000 empleos se perdieron el año pasado en medio de la crisis económica agravada por la pandemia y las medidas de aislamiento social, de acuerdo a datos oficiales recopilados por la consultora Ecolatina. Es por ello que ante la baja de contagios COVID, la reactivación económica se impone como necesaria.

Entre las nuevas medidas, también se autoriza el aforo del 50% en las discotecas, para personas con esquema completo de vacuna (14 días previos al evento). Quedan habilitados los salones de fiestas, bailes o actividades similares. Estarán permitidos para personas que acrediten esquema completo de vacuna (14 días previos al evento) o una dosis más test diagnostico (PCR o Antígeno) negativo dentro de las 48 horas previas al evento. Hay un protocolo especial para las fiestas de 15 o para menores de 17 años mientras avance la vacunación en los y las adolescentes.

Los viajes de egresados podrán volver a realizarse, para beneplácito de los estudiantes - (Soulmax)

4- Se autorizan los viajes de jubilados y egresados, o grupos estudiantiles.

Luego de la suspensión de los viajes por la cuarentena estricta en 2020, el cierre de fronteras y la recomendación de evitar los viajes incluso dentro del país, el turismo estudiantil, poco a poco, intentaba reanudar su ritmo habitual a principios de año. Pero la llegada de la segunda ola en abril y mayo canceló todos los avances y volvió a poner en pausa los viajes de egresados y jubilados. Con la baja sostenida de casos, a principios de septiembre las provincias comenzaron a evaluar la posibilidad de autorizar los viajes de egresados y viajes de estudios en todo el territorio nacional a partir del 1 de octubre, a raíz del avance en la vacunación y la situación sanitaria favorable. La medida se anunció luego de las conversaciones y acuerdos entre los Ministerios de Turismo y Deportes y de Salud.

La posible autorización de viajes “forma parte de la estrategia para la recuperación gradual y cuidada de las actividades planificadas”, según explicaron en un comunicado. Además, se acordó con las 24 jurisdicciones y “una importante participación del sector privado, sustentado en una situación sanitaria con un descenso sostenido en el número de casos”, agregaron. Con las medidas anunciadas a nivel nacional, las autorizaciones ya son fehacientes y los viajes, posibles.

Con relación a turismo, el ingreso de los extranjeros quedará autorizado a partir del primero de noviembre

5- Apertura gradual y de las fronteras

Desde el 24 de septiembre se elimina el aislamiento a argentinos, residentes y extranjeros que vengan por trabajo y estén autorizados por la autoridad migratoria. Y desde el 1 de Octubre: se autoriza el ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento, como también se procede a la apertura de fronteras terrestres a pedido de gobernadores (con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria con cupo definido por la capacidad de cada jurisdicción).

Entre el 1 de octubre y 1 de noviembre se incrementa el cupo de ingreso progresivo en todos los corredores seguros, aeropuertos puertos y terrestres. Y desde el 1 de noviembre se autoriza el ingreso de todos los extranjeros, con esquema de vacunación completo, con fecha de última aplicación por lo menos 14 días previos al arribo al país. Además, deberá tener test de PCR negativo en las 72 horas previas al embarque, o antígeno en el punto de ingreso hasta que defina la autoridad sanitaria. También deberá hacer un test de PCR al día 5 a 7 del arribo hasta que lo defina la autoridad sanitaria Aquellas personas que no presenten esquema de vacunación completo incluyendo los menores deberán realizar cuarentena, test de antígeno al ingreso, y test de PCR al día 7. Al momento de alcanzar el 50% de la población completamente vacunada: se dejará de realizar test de antígeno al ingreso (salvo los no vacunados) y PCR al día 5-7 y se podrá levantar el cupo. Ya de esta manera se minimiza el impacto del aumento de hospitalizaciones y muertes.

“La baja de casos y la situación epidemióloga amerita las aperturas de aeropuertos bajo protocolos de control de transmisión. Sin embargo, me da inquietud, si esto no va acompañado de un aumento de los testeos de circulación viral en pacientes asintomáticos, ya que la Argentina mantiene un un número bajo de estudios de detección genómica para detectar circulación de variante Delta”, remarcó a Infobae el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, el doctor Roberto Debbag.

Y concluyó: “Las aperturas bruscas generan un aumento de transmisión si no se toman los cuidados necesarios. Un estudio reciente de especialistas europeos dio detalles de las precauciones a tomar para evitar tercera ola en Europa, en especial por la alta circulación de la variante Delta. Los investigadores explicaron el cuidado que tiene que haber en las aperturas bruscas: las políticas de testeos de circulación viral deben aumentarse, los eventos sociales deben ser controlados, es fundamental para evitar supercontagiadores”.

Entre el 1 de octubre y 1 de noviembre se incrementa el cupo de ingreso progresivo en todos los corredores seguros, aeropuertos puertos y terrestres - EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Las medidas anunciadas por el gobierno también sorprendieron a la doctora Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, quien se mostró cautelosa frente a las aperturas anunciadas: “Todas estas medidas, cuando el número de pacientes internados está bajando y la ocupación de camas en terapia se va liberando, son coherentes. Pero la verdad es que la experiencia que nos viene de los países del norte, nos dice que cuando se promueve la circulación sin cuidado, no habiendo desterrado la circulación comunitaria del virus, más temprano o más tarde constituye un nuevo brote, y según el volumen, un pico. Este caso la vemos hoy en Estados Unidos, por ejemplo, donde ya había dejado el barbijo y hoy tienen la misma mortalidad que en diciembre de 2020”.

En el comienzo de la conferencia, Vizzotti brindó los últimos datos vacunatorios alentadores: “La campaña de vacunación se ha alcanzado el 63.4%, de personas que iniciaron su esquema: el 87.5% de los mayores de 18 años y el 92% de personas en riesgo. El esquema completo está llegando al 82% en mayores de 50 años. Los próximos pasos es seguir iniciando esquemas de vacunación en mayores de 18 trabajando casa por casa. Nos faltan 2,5 millones de segunda dosis para llegar al 50% con dos dosis”.

Y completó: “Queremos escalar la vacunación en adolescentes con Pfizer y AstraZeneca para menores de entre 12 y 17 años. Con esta estrategia de recuperación, continuando con este modo de cuidado permanente, podemos dar un paso más en la apertura de actividades. Hoy mismo empezamos a trabajar con todos los ministerios para generar el marco normativo”.

Para Ángela Gentile, “hoy hay que pensar que este año hay vacunas efectivas y seguras. No estamos en la misma situación del año pasado o a principio del 2021. Es importante vacunar, vacunar y vacunar. Esa es la clave para salir de esta pandemia”.

