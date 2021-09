COVID-19: los epidemiólogos son cautelosos frente a las nuevas medidas sanitarias

La gente ya circula sin barbijo al aire libre en los bosques de Palermo, en el día de la primavera (Franco Fafasuli)

Después de más de un año y medio acostumbrados a vivir con restricciones estrictas debido a la pandemia por el coronavirus y sus variantes, el Gobierno nacional anunció esta mañana una serie de medidas que flexibilizan las normas impuestas hasta ahora para contener los contagios.

La más determinante tiene que ver con una regla que la mayoría de las personas se había acostumbrado a cumplir, como lo es el uso del barbijo. El Gobierno anunció el levantamiento de la obligatoriedad del uso de barbijo al aire libre . También se comunicó la habilitación de reuniones sin tope máximo de personas.

Las medidas fueron anunciadas en una conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Juan Manzur y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y responden al descenso sostenido de casos de coronavirus en las últimas 16 semanas, el retraso del ingreso de la variante Delta y el avance sostenido del plan de vacunación. Se “levanta la obligatoriedad de usar tapabocas al aire libre, circulando y sin personas alrededor”, señaló Vizzotti, y agregó que se habilitan reuniones al aire libre sin tope máximo de personas, así como los viajes grupales, de jubilados y egresados. “Estamos en un momento de un descenso sostenido de casos de coronavirus en todo el país”, dijo la titular de la cartera de Salud y destacó que Argentina “ha sido exitosa en contener el ingreso de la variante Delta”.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunciaron hoy nuevas medidas epidemiológicas (TELAM)

En concreto, los números marcan que la Argentina registra este mes una disminución de casi el 75 % en el promedio diario de casos confirmados respecto al período de agosto. Así, mientras el mes pasado se registró un promedio diario de 26.850 casos confirmados, hasta el 17 de septiembre el promedio diario fue de 1.688 casos, lo que significa una disminución del 74,7 por ciento. Esto se suma a que el país sumó 16 semanas consecutivas de descenso sostenido del número de casos, alcanzado una disminución de casi el 95 por ciento respecto al pico del mes de mayo.

“Los datos son muy promisorios porque si esto sigue en esta dirección quiere decir que estamos transitando quizás la última etapa de la pandemia”, dijo Manzur y explicó que los “indicadores desde el punto de vista sanitario nos permiten poder tomar algunas decisiones que tienen que ver con la flexibilización”. En ese plano, el funcionario apuntó que “estamos a poco más de 2 millones de dosis para poder llegar al 50%” de población inmunizada y aseguró que “las vacunas están, está el stock asegurado y en los próximos 15 o 20 días estaremos alcanzando el nivel óptimo de cobertura”.

La flexibilización de las medidas de cuidado debe ir acompañada por más vacunación y testeos, afirman los expertos (Foto Christian Heit)

Los epidemiólogos son optimistas y cautelosos

Frente a las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno, expertos epidemiólogos consultados por Infobae se mostraron optimistas, pero también cautelosos ya que advirtieron que es importante observar cómo evoluciona la pandemia para poder volver a restringir actividades o implementar medidas ante un repunte de los contagios.

“Las medidas sorprendieron un poco. No se venía hablando de eso en la opinión pública. No obstante, yo las veo con buenos ojos, ya que comienzan a implementarse en un momento en que hay pocos casos, particularmente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, con un creciente número de personas vacunadas, casi el 50% con dos dosis y también una gran cantidad que ya tuvo la enfermedad”, explicó el doctor Lautaro de Vedia, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Y agregó: “La famosa amenaza de la variante Delta no se terminó de observar. Si bien ha habido algunos casos aislados, el número global de casos no aumentó, sino por el contrario viene descendiendo paulatinamente. Por lo tanto veo adecuadas todas las medidas anunciadas como andar sin tapaboca al aire libre, la apertura de reuniones sociales, el ingreso de extranjeros y demás. En líneas generales me parecen bien. Ninguna medida es definitiva, tenemos que ir liberando y también testeando y vacunando. Y no tener miedo si tenemos que volver para atrás con alguna medida”.

Una persona es hisopada para detectar COVID-19, en Buenos Aires. Fotografía de archivo. EFE/Demian Alday Estévez

Su colega Ángela Gentile , jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez indicó a Infobae que los panoramas que observamos hoy en medio de la situación pandémica actual son muy dinámicos y aseguró que el gobierno dispuso una serie de flexibilizaciones porque la situación epidemiológica así lo permite. “Es importante tener en cuenta que si luego aparece un rebrote, uno debo volver atrás en las medidas restrictivas. Para ello hay que tener buen ´timing´ de avanzar y retroceder frente a esto. Hoy tenemos que aprender a vivir con el coronavirus y para ello hay ser dinámico en este aspecto. Hay que apoyar las medidas de flexibilización con un ojo puesto en la situación epidemiológica. No es que se terminó la pandemia. Es un pasito hacia la flexibilización”, apuntó la experta.

Respecto al no uso de barbijo, Gentile aclaró: “Nuestra sociedad se ha adaptado bien al uso del barbijo. Se cumplió bastante bien esta indicación. La medida que anunciaron sobre el no uso de barbijo al aire libre no quiere decir que eso deba ocurrir en forma indiscriminada. No es todo al aire libre es sin barbijo. Cuando uno está con una multitud debe usarlo”. Frente al acecho de la variante Delta, la epidemióloga indicó que hemos sido bastante cuidadosos para frenar un rebrote de la variante Delta. También se ha intensificado el ritmo de vacunación completa de dos dosis. Y de adolescentes priorizados. “Hoy vemos que los números de contagios e internaciones graves siguen bajando. Yo creo que en el actual escenario nos debe preocupar los casos graves. Si tenemos casos leves, eso no es preocupante. Si pensamos que el coronavirus llegó para quedarse, debemos buscar que sea leve. Tenemos que empezar a aprender a convivir con el virus hasta que se convierta en un virus estacional”, precisó.

Casi el 50% de la población argentina ya cuenta con dos dosis de la vacuna de COVID-19 (EFE/Enrique García/Archivo)

“Las flexibilizaciones son importantes. La gente está agobiada, cansada, con muchas preocupaciones. Lo veo como profesional y como ciudadana. Estamos ahora en primavera con buen tiempo y muchas actividades al aire libre. Hemos sido una sociedad muy agobiada, con muchas restricciones sociales y económicas. Hay que pensar que este año hay vacunas efectivas y seguras. No estamos en la misma situación del año pasado o a principio del 2021. Es importante vacunar, vacunar y vacunar. Esa es la clave para salir de esta pandemia”, concluyó la especialista.

Las medidas anunciadas por el gobierno también sorprendieron a la doctora Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, quien se mostró cautelosa frente a las aperturas anunciadas: “Todas estas medidas, cuando el número de pacientes internados está bajando y la ocupación de camas en terapia se va liberando, son coherentes. Pero la verdad es que la experiencia que nos viene de los países del norte, nos dice que cuando se promueve la circulación sin cuidado, no habiendo desterrado la circulación comunitaria del virus, más temprano o más tarde constituye un nuevo brote, y según el volumen, un pico. Este caso la vemos hoy en Estados Unidos, por ejemplo, donde ya había dejado el barbijo y hoy tienen la misma mortalidad que en diciembre de 2020”.

La especialista agregó: “Desgraciadamente todavía no nos hemos librado de la pandemia y yo creo que tendríamos que tener más prudencia. Lamentablemente es muy difícil todo. Nos costó tanto, con la muerte de muchas personas en el medio. Hay que continuar con los cuidados, porque no nos hemos librado de la circulación comunitaria. El aislamiento al ingresar al país hoy no es vigilado en forma adecuada, lo que permitió por ejemplo el rebrote que vimos en el colegio ORT”.

Con la llegada de más vacunas, el gobierno apuesta a tener otro mes fuerte de vacunación contra COVID (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

El vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, el doctor Roberto Debbag también se mostró cauteloso de algunas medidas. “Respecto a la no obligatoriedad del tapabocas al aire libre, y en movimiento, hay que ser cuidadoso. Yo estoy vacunado y voy seguir usando barbijo al caminar por la calle”, aseguró. “La baja de casos y la situación epidemióloga amerita las aperturas de aeropuertos bajo protocolos de control de transmisión. Sin embargo, me da inquietud, si esto no va acompañado de un aumento de los testeos de circulación viral en pacientes asintomáticos, ya que la Argentina mantiene un un número bajo de estudios de detección genómica para detectar circulación de variante Delta”, remarcó el experto.

Y concluyó: “Las aperturas bruscas generan un aumento de transmisión si no se toman los cuidados necesarios. Un estudio reciente de especialistas europeos dio detalles de las precauciones a tomar para evitar tercera ola en Europa, en especial por la alta circulación de la variante Delta. Los investigadores explicaron el cuidado que tiene que haber en las aperturas bruscas: las políticas de testeos de circulación viral deben aumentarse, los eventos sociales deben ser controlados, es fundamental para evitar supercontagiadores”.

