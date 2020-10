Un simposio de bienestar mental con herramientas útiles para atravesar la pandemia

La aparición del COVID-19 cambió el comportamiento de la sociedad da nivel mundial - REUTERS/Agustin Marcarian

La actual pandemia por COVID-19 que estamos transitando ha traído millones de infectados y muertos. Pero también, más millones de personas afectadas con problemas de salud mental a raíz de la preocupación de cuándo acabará este nuevo coronavirus, sea porque desaparece espontáneamente como su antecesor SARS, o bien por el arribo de una vacuna que lo preventa o tratamiento eficaz que salve los casos graves.

Esta afectación mental también se atribuye a los largos y repetidos períodos de confinamiento a los que las sociedades en todos los países del mundo están siendo sometidas para evitar mayores contagios y muertos.

En estos tiempos tan desafiantes y sin precedentes, el bienestar pasó a ocupar un lugar central en el campo de la salud. Y es por ello que la Fundación Ineco ha querido brindar su grano de arena en beneficio de las personas con la organización del primer Simposio virtual internacional de Neurociencias y Bienestar, que desde 2007 está dedicado a los profesionales de la salud mental, pero que este año particular es abierto a todo el mundo y de manera gratuita, con los mejores expertos argentinos y reconocidos profesionales del exterior que también participaran.

El simposio, que se enfocará en el papel de las neurociencias que juegan en la construcción y el desarrollo del bienestar mediante el diálogo, la colaboración y el intercambio interdisciplinario, tendrá lugar el próximo 28 de octubre, en una amplia jornada que abarcará todo el día. El evento es organizado por la Fundación INECO en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y permitirá estructurar un espacio de debate, comunicación e información sobre las neurociencias y bienestar, su rol clave durante la pandemia por COVID-19 y sus consecuencias para la salud mental.

Especialistas e investigadores internacionales y nacionales en diversas áreas como sociología, medicina, psicología, neurociencias, antropología, musicología, entre otras; realizarán un intercambio interdisciplinario nunca antes visto para abordar esta necesidad global.

“El simposio tiene el objetivo de dar herramientas a la sociedad sobre cómo preservar el bienestar mental durante este tiempo excepcional. Es parte una respuesta a lo que fuimos viendo desde el comienzo de la pandemia, en donde al principio se habían disparado los síntomas de ansiedad en la sociedad. Con el paso del tiempo aparecieron la angustia, el ánimo caído y la depresión. Y fundamentalmente lo que vemos, es que prevalece la fatiga constante. Estamos agotados porque venimos haciendo cosas que no hacíamos antes y no hacemos cosas que antes sí hacíamos. Entonces no solo las personas se están empobreciendo, o perdiendo el trabajo o con miedo a perderlo. Todos estamos agotados aun los que tenemos la suerte de no haber perdido el trabajo. Hay herramientas desde la ciencia para potenciar nuestro bienestar. Y en este simposio, que es gratuito, vamos a darle herramientas a toda la comunidad de hispanoamérica con los mejores especialistas del mundo con estos temas”, destacó en exclusiva el neurocientífico Facundo Manes, presidente de la Fundación INECO y uno de los organizadores del importante evento internacional.

Y agregó: “Si bien la pandemia es mundial. La historia en Argentina es diferente porque ser un país más vulnerable que los países del norte. En los estudios que hicimos desde Ineco vimos que los síntomas de angustia, ansiedad, fatiga mental no se relacionaban con los lugares de mayor cantidad de infectados, sino que era homogéneo. Porque no solo estamos preocupados por el virus, sino por la economía, por el trabajo, por el país. Porque no tenemos las mismas reservas que por ejemplo los países de Europa. Y esto genera un impacto mental. En países vulnerables es otra la película”.

La psicóloga Fernanda Giralt Font, Coordinadora del área de Bienestar y Subdirectora del Departamento de Psicoterapia de Ineco resaltó a Infobae la importancia de este simposio para las personas. “Esta pandemia ha producido un gran estrés en toda la población. Y este encuentro, con prestigiosos profesionales nacionales e internacionales es una manera importante de contribuir a generar un bienestar en las personas. Hemos mantenido varias charlas con los oradores internacionales en los últimos meses sobre la importancia de cómo hablar a la población con lenguaje simple, claro y que sirva. Transmitir formas, ejemplos y recomendaciones para buenos hábitos para durante y después de la pandemia”, explicó la especialista.

“Es un momento muy especial en todo el mundo. Una forma de combatirlo es con bienestar. Cuando uno piensa en el bienestar se imagina una serie de cosas integradas que lo conforman. Pero esto no es así. A veces con pequeños actos, con una mirada diferente sobre las cosas, con disfrutar de un momento particular y hacer algo que nos da placer, se logra el bienestar. Y nosotros abordaremos el enfoque del optimismo inteligente, la musicoterapia, el altruismo y muchas cosas más”, agregó Giralt Font.

Datos del Simposio

1º Simposio virtual internacional de Neurociencias y Bienestar

Organizan: Fundación INECO y Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Fecha: 28 de octubre, de 14 a 19 hs

Inscripción: https://simposio.fundacionineco.org/

Contacto: https://www.fundacionineco.org/ Marcelo T. de Alvear 1632 - C1060AAF - CABA - info@ineco.org.ar

