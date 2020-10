Fernán Quirós sobre las reuniones del Día de la Madre: “espacios al aire libre, uso de tapabocas y distancia de 2 metros”

Mensaje de Fernán Quiros sobre las reuniones por el Día de la Madre

Este domingo en Argentina se celebra el Día de la Madre, y a pesar que aún en varias provincias rige el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), las reuniones sociales en lugares cerrados están restringidas, para así evitar el contagio del coronavirus.

En el último reporte diario, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, sobre los casos y la situación epidemiológica, Fernán Quirós se refirió a la próxima fecha a celebrar que se llevará a cabo este domingo donde seguramente muchas familias se reunirán, y al respecto, el titular de la cartera sanitaria dijo:

“Un mensaje general, para los hijos, a los padres y a las madres, es el pedido de siempre, es una enfermedad que ha traído mucho dolor en el mundo, hemos tenido muchos inconvenientes en la ciudadanía porteña durante este período, estamos en un periodo de descenso de la curva, que nos ha permitido e ir liberando las condiciones de los ciudadanos porteños en términos de acceso a diferentes cuestiones que querían realizar y necesitamos seguir sosteniendo ese esfuerzo”.

El ministro de salud porteño dijo que los encuentros deben ser al aire libre (Maximiliano Luna)

“Eso no significa no festejar el Día de la Madre, no significa dejar de encontrarse, sino festejar y encontrarse de manera prudente. Y ¿cuál es la manera prudente? Hacer estos encuentros con todas aquellas personas que no sean convivientes, en espacios abiertos, ya sea privado o público pero abierto, que todos usen el tapaboca bien colocado, y que todos mantengan 2 metros de distancia. Son las condiciones que tenemos que respetar y entre todos aprender a convivir para poder disfrutar verdaderamente el afecto y el amor que tenemos por los seres queridos”, agregó Quirós.

En los últimos días, en CABA se autorizó la apertura de los centros comerciales como previa para comprar del Día de la Madre, luego de una reunión en la Casa Rosada, el Gobierno nacional y la administración de Rodríguez Larreta.

“En términos de comprar no hay ninguna diferencia con lo que son los protocolos de compras, es seguir respetando los protocolos tanto en los negocios barriales como se han agregado los centros comerciales”, dijo Quiros, también esta mañana sobre las compras.

Los shoppings de CABA ya están abiertos con protocolos y capacidad limitada de personas dentro de cada centro comercial (Maximiliano Luna)

Los centros comerciales habían comenzado a preparar sus instalaciones para abrir en las últimas semanas, cuando comenzaron a avanzar las negociaciones entre el Gobierno nacional y el Gobierno porteño.

“Debe mantenerse el distanciamiento social obligatorio. Para eso, va a haber personal del shopping para señalar que el distanciamiento debe ser respetado”, señaló Mario Nirenberg, gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) en radio La Red.

Sobre la situación epidemiológica, el ministro de salud, señaló que la curva de contagios está bajando. En el reporte del día de ayer, fueron notificados 421 muertes y 17.096 nuevos casos positivos de coronavirus. Esta última cifra es un récord desde que comenzó la pandemia. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 949.063 y las víctimas fatales suman 25.342.

Las escuelas fueron otra de las aperturas que habilitaron en CABA (Maximiliano Luna)

Fueron informados que 817 contagios corresponden a CABA, lo que da un total de 138.235 en todo el distrito desde el comienzo de la pandemia. Sobre los fallecidos informados en el día de ayer, a CABA corresponden, 36 hombres y 21 mujeres.

Anoche, minutos después de que se emitiera el parte epidemiológico –según la base de datos del sitio Worldometer– Argentina quedó ubicado como el 6° país con más contagios del mundo (sin tener en cuenta la cantidad de habitantes) detrás de España con 972.958 contagios; Rusia con 1.354.163; Brasil con 5.169.386; India con 7.365.435; y Estados Unidos con 8.210.941.

