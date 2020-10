Profesor Emérito de Infectología de la Facultad de Medicina de la UCES y Voluntary Profesor of Medicine of the University of Miami

¿Cómo hacer actividad física cuidando al corazón en tiempos de COVID-19? #StamboulianTalks

Como lo define la Organización Mundial de la Salud, hacer actividad física es estar en movimiento y que los músculos comiencen a trabajar con un gasto de energía. Actividad física es moverse.

La actividad física cuando es regular beneficia tanto al cuerpo como a la mente. Puede reducir la presión arterial alta, ayudar a controlar el peso y reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer, todas las condiciones que pueden aumentar la susceptibilidad al COVID-19.

La OMS y los médicos recomiendan hacer actividad física al menos durante 30 minutos por día (Shutterstock.com)

Durante la pandemia de COVID-19 es aún más importante que todos estén físicamente activos. Es más difícil para las personas que generalmente no hacen mucho ejercicio físico pero en un momento como éste, es muy importante que las personas de todas las edades y habilidades sean lo más activas posible.

“Cuando hacemos actividad física mejoramos el riesgo cardiovascular que ahora por la pandemia puede estar aumentado, porque vamos a comer más, y no nos vamos a mover por el sedentarismo, y es por eso que ante esa situación pedimos que la comunidad haga un poco de actividad física”, dijo Norberto Debbag, médico cardiólogo, deportólogo y especialista en ozonoterapia.

Realizar actividad física libera endorfinas y sustancias neurotransmisoras (Adrián Escandar)

Sin embargo el especialista agregó: “Si es de una actividad de más riesgo se pide un apto físico, y ahí se piden estudios como electrocardiograma, una prueba de esfuerzo y demás, pero no pedimos eso. Ahora que estamos en casa tengamos cuidado con los buscadores de información, no busquemos ‘hacer actividad física’ porque no es para todos igual y muchos de esos ejercicios no se van a poder hacer”.

El médico cardiólogo dio un ejemplo para los que tengan bicicleta o cinta y quieran empezar a realizar este ejercicio en sus casas. “No hay que empezar con mucha carga. Hay que hacerlo paulatinamente. Primero baja la velocidad de la carga, y hacer 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la tarde, y no hacer 1 hora de corrido para que no aumente la frecuencia cardíaca por minuto”.

Hacer flexiones y levantamiento de brazos y piernas con elementos que hay en casa (Foto: Shutterstock)

Para quienes no tengan estos elementos también recomendó otro ejercicio. Dar vueltas alrededor de la mesa, hacer flexiones, elevar los miembros superiores con o sin elementos -es más fácil con un palo- y con las piernas haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo. O también con sillas hacer flexiones.

“Esto es recomendado para quienes no tengan síntomas como palpitaciones, falta de aire, por eso no hacer una actividad física moderada, sino una más bien tranquila, para liberar sustancias neurotransmisoras y así sentirse mejor”, concluyó Debbag.

El objetivo de Stamboulian talks es transmitir a través de exposiciones atractivas y sintéticas aspectos interesantes, importantes o novedosos en temas sanitarios. La meta es que cada presentación sirva de disparador para que la audiencia se sienta motivada a profundizar, indagar, crear conciencia o pasar a la acción en relación a los temas presentados.

