—Hoy para el diagnóstico de COVID-19 utilizamos el sistema de PCR, mediante un hisopado en la nariz y en la garganta, en búsqueda del ARN del virus. Con los test rápidos que se realizaron en las estaciones de trenes, se busca en 15 minutos, mediante un pinchazo mínimo en el dedo, una gota de sangre me indica la presencia de anticuerpos . Es decir, que me informa si esa persona estuvo en contacto con el virus y desarrolló anticuerpos. Estos test no sirven como diagnóstico de infección aguda, sino que sirve para saber si una persona en el pasado tuvo contacto con el coronavirus. Eso me sirve para realizar estudios epidemiológicos y de prevalencia para observar cómo circula un virus en la población. No sirven como diagnóstico, pero sí para realizar estudios epidemiológicos y anticipar medidas sanitarias.