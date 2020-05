-No, nosotros trabajamos en conjunto con el grupo de expertos, no hay una voz disonante u opiniones individuales. Generamos un consenso y comentamos. Lo que comentamos era que había llegado el momento de flexibilizar algo en lo social y también algo en lo económico productivo. Entonces por ahí los negocios, los comercios de cercanía en los barrios por ejemplo podría ser algo que uno podía ir aumentando. En segundo lugar abrir algunos negocios y también algunas empresas, para ir flexibilizando muy lentamente controlando y monitoreando para ver si se dispara o no el número de casos. Si empieza a aumentar el número de casos uno lo tiene que evaluar no antes de diez días, se puede eventualmente incluso volver para atrás, eso no lo sabemos.