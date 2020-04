Fernández elogió esta medida, pero no hizo referencia a la escasa cantidad de testeos por coronavirus que tiene el país. Y es que, además de las medidas de distanciamiento social, existe otra manera eficaz de prevenir contagios. Realizar testeos de COVID-19 a gran escala para saber quién padece el virus y aún no se ha dado cuenta o no ha manifestado los síntomas, a fin de que evitar que contagie a otros, especialmente en las tareas eximidas de la cuarentena.