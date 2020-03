A diferencia de la estrategia que puso en práctica Corea, que llegó a testear a 10 mil personas por día, aquí no se cuenta con esta cantidad de insumos. “No es que no tenemos nosotros. La demanda internacional es tan grande que no hay dónde comprar. El país está adquiriendo todo lo que está disponible”, aclaró el médico infectólogo Gustavo Lopardo, quien integra el comité de expertos que asesora al Poder Ejecutivo Nacional.