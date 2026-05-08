Chacarita: atacó a piedrazos una pizzería y lo condenaron en menos de 24 horas

El momento en el que el hombre arrojó tres pedazos de baldosas contra el frente de la pizzería

Un hombre atacó a piedrazos una pizzería del barrio porteño de Chacarita y en menos de 24 horas, fue detenido y condenado a prisión. La secuencia completa fue captada por una de las cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el hecho ocurrió durante la madrugada del martes 5 de mayo en un local ubicado en el cruce de las avenidas Lacroze y Álvarez Thomas. El episodio fue detectado por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que registró a un hombre lanzando tres pedazos de baldosas contra el frente del local.

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El sospechoso vestía chaleco gris, campera bordó y jeans. Con esa descripción, la Policía de la Ciudad lo detuvo en la esquina de Fraga y Palpa, a siete cuadras del lugar del hecho.

Tras la detención, el auxiliar fiscal Leandro Galvaire de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad tomó intervención y reunió pruebas testimoniales que permitieron imputar al hombre por el delito de daños.

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El lugar donde ocurrió el ataque

El titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°2, José Béguelin, hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal, ante los riesgos procesales existentes.

Desde el MPF de la Ciudad detallaron que, durante la audiencia de juicio abreviado realizada al día siguiente, el imputado admitió su autoría. De esta manera, fue condenado y permanece bajo prisión preventiva a la espera de la homologación del acuerdo judicial.

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A fines de marzo, otro episodio de violencia en una pizzería tuvo lugar en el partido bonaerense de Moreno. La madre del dueño del local gastronómico “Triángulo de sabores”, ubicado sobre calle Potosí entre Uhart y Belgrano, en la localidad de Trujui, fue sorprendida en la vereda por dos delincuentes armados con un destornillador. Los asaltantes la amenazaron y exigieron la entrega del dinero de la recaudación, además de otros objetos de valor.

vecino golpeo a un ladrón con una pala en moreno

Según el medio Semanario Actualidad, la víctima forcejeó con el primer agresor y luego fue reducida con la llegada de un segundo cómplice. Durante el asalto, los ladrones le sustrajeron dinero en efectivo y un teléfono celular. Incluso, la mujer llegó a ofrecer comida en un intento de que abandonaran el local sin hacerle daño.

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La violenta secuencia se prolongó por más de dos minutos hasta que un vecino, alertado por los gritos, intervino armado con una pala. El hombre enfrentó a los delincuentes, golpeó a uno de ellos y logró que ambos huyeran del lugar. Testigos relataron que los sospechosos serían habitantes de la zona y que al menos uno residiría a unas cinco cuadras del comercio.

La madre del dueño de la pizzería sufrió lesiones leves, como moretones y raspones. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

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