Detienen militares que simulaban allanamientos para robar millones a empresarios en Honduras

Los presuntos militares fueron capturados durante todos los análisis ejecutados en Tegucigalpa. (FOTO: Ministerio Público)

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó este jueves la captura de tres presuntos militares señalados de integrar una estructura que habría utilizado falsos allanamientos para cometer millonarios robos en Honduras.

Las detenciones se realizaron desde tempranas horas de la mañana durante una serie de operativos desarrollados en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, donde agentes policiales lograron ubicar a los sospechosos bajo un fuerte resguardo de seguridad.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, los uniformados estarían vinculados al robo de aproximadamente 9 millones de lempiras a un empresario hondureño, hecho ocurrido el pasado 12 de agosto de 2025.

Según el expediente investigativo, los ahora detenidos habrían simulado un allanamiento judicial para ingresar a la vivienda de la víctima utilizando uniformes militares, equipo táctico y procedimientos similares a los de un operativo oficial.

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Las autoridades sostienen que los sospechosos aprovecharon su investidura y el aparente respaldo institucional para evitar sospechas y obtener acceso al inmueble.

Una vez dentro de la vivienda, los implicados habrían abierto una caja fuerte de donde sustrajeron la millonaria suma de dinero en efectivo.

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El informe policial también detalla que los sospechosos se apropiaron de varias joyas y de una pistola tipo Glock con serie AGPP24, propiedad del empresario afectado.

Posteriormente, el dinero habría sido introducido en mochilas antes de que los involucrados abandonaran el lugar con rumbo desconocido.

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Según las investigaciones, los implicados habrían robado más de nueve millones de lempiras. (FOTO: Ministerio Público)

La investigación desarrollada por el DPI permitió identificar a los presuntos responsables tras varios meses de seguimiento e inteligencia policial.

Durante la operación participaron agentes de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas y representantes del Ministerio Público, quienes coordinaron el traslado de los detenidos hacia las instalaciones de la DPI en la capital hondureña.

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Las autoridades informaron que en las próximas horas el Ministerio Público formalizará el requerimiento fiscal correspondiente contra los implicados.

A los sospechosos se les supone responsables de los delitos de robo con violencia, abuso de autoridad, uso indebido de uniforme e insignias militares y asociación para delinquir.

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El caso será remitido a los juzgados con competencia en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, donde se determinará el grado de participación de cada uno de los acusados.

La captura de los militares ha generado preocupación debido al uso de estructuras oficiales y recursos institucionales para presuntas actividades criminales.

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La DPI acusa a los sospechosos de participar en un falso allanamiento contra un empresario. (FOTO: Proceso Digital)

Expertos en seguridad consideran que este tipo de casos afecta la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad pública y evidencia riesgos relacionados con el uso indebido de uniformes y equipo oficial.

En Honduras, el delito de robo puede implicar varias penas de prisión dependiendo de las circunstancias en que se ejecuta el crimen, especialmente cuando existe violencia, uso de armas o participación de funcionarios públicos.

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Además del proceso penal ordinario, los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en hechos ilícitos pueden enfrentar sanciones administrativas y disciplinarias dentro de la institución militar.

El caso ocurre en medio de diversos operativos impulsados ​​por las autoridades hondureñas contra estructuras vinculadas a corrupción, crimen organizado y abuso de poder.

En las últimas semanas, organismos de seguridad han intensificado todos los análisis y acciones de inteligencia en diferentes sectores del país como parte de una estrategia orientada a combatir redes criminales infiltradas en distintas instituciones.

Las autoridades no descartan nuevas capturas relacionadas con este caso mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en la supuesta estructura criminal.