Costa Rica

Karol G anunció los precios para sus conciertos en Costa Rica

La preventa exclusiva para clientes BAC con tarjetas Mastercard iniciará el próximo 11 de mayo y ya se confirmó una segunda fecha en el Estadio Nacional

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Karol G sonríe con los brazos en alto en el escenario, vestida con un top naranja y morado brillante, ante una multitud en un concierto nocturno
Karol G regresará a Costa Rica en noviembre con su gira “Viajando por el mundo Tropitour”.

La expectativa por el regreso de Karol G a Costa Rica sigue creciendo luego de que la productora Move Concerts revelara oficialmente los precios y detalles de venta para los conciertos de la gira “Viajando por el mundo Tropitour”, programados para noviembre en el Estadio Nacional.

La artista colombiana, conocida mundialmente como “La Bichota”, regresará al país tras el éxito de su anterior visita con el “Mañana será bonito Latam Tour”, aunque esta vez los fanáticos deberán prepararse para precios considerablemente más altos que los registrados en 2024.

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La entrada más económica tendrá un costo de ₡33,400 (USD 72) y corresponde al sector de gradería sur, mientras que la localidad más exclusiva será “200 Copas Pits 1 y 2”, cuyo valor alcanzará los ₡170.700 (USD 372)

Para esta nueva gira se habilitaron además sectores especiales y nuevas experiencias para los asistentes, incluyendo espacios exclusivos de pie y áreas premium cercanas al escenario.

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Según informó la productora, la preventa arrancará el próximo lunes 11 de mayo a las 10 a. m. y estará habilitada únicamente para clientes BAC que cuenten con tarjetas de crédito o débito Mastercard emitidas en Costa Rica.

La venta se realizará exclusivamente a través del sistema eTicket y, de acuerdo con la organización, una vez agotadas las entradas destinadas a la preventa, automáticamente se habilitará la venta general para el resto del público.

Move Concerts pidió a los fanáticos mantenerse atentos a sus redes sociales oficiales para conocer cuándo se liberarán las entradas generales, tomando en cuenta la alta demanda que suele generar la artista.

Karol G en un escenario con pirotecnia y pantallas, actuando ante una multitud con luces. El iluminado Arena Primavera y la ciudad de Sabaneta se ven al fondo.
El Estadio Nacional albergará dos conciertos de Karol G los días 27 y 28 de noviembre de 2026.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los precios oficiales por localidad

La organización confirmó los siguientes precios para los conciertos de Karol G en Costa Rica:

  • 200 Copas Pits 1 y 2: ₡170,700 (USD 372)
  • Palcos: ₡110,000 (USD 240)
  • Platea especial: ₡97,800 (USD 213)
  • Tropicoqueta: ₡73,500 (USD 160)
  • Platea y balcón: ₡61,300 (USD 134)
  • Sombra este y oeste: ₡45,600 (USD 99)
  • Gramilla: ₡39,500 (USD 86)
  • Gradería sur: ₡33,400 (USD 72)
Precios oficiales concierto Karo G en Costa Rica. Créditos: Move Concerts
Precios oficiales concierto Karo G en Costa Rica. Créditos: Move Concerts

Los sectores “Tropicoqueta” y “Gramilla” serán espacios de pie y exclusivos para mayores de 18 años.

Por otra parte, el ingreso general al concierto estará permitido para personas mayores de 12 años, aunque los menores deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

El primero de los espectáculos quedó programado para el viernes 27 de noviembre de 2026 a las 7 p. m. en el Estadio Nacional de Costa Rica.

Sin embargo, debido a la expectativa generada por el anuncio y la alta demanda proyectada, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) aprobó una segunda fecha para la gira en el país.

La autorización fue emitida mediante el oficio N.° DAC-DECVP-RE-219-2026 y permitirá la realización de un segundo concierto el sábado 28 de noviembre a las 8 p. m., también en el Estadio Nacional.

La confirmación de una segunda presentación refleja el enorme arrastre que mantiene Karol G en Costa Rica y en toda Latinoamérica, donde la artista se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música urbana.

Venta de entradas inicia el próximo lunes. Créditos: Move Concerts
Venta de entradas inicia el próximo lunes. Créditos: Move Concerts

La gira “Viajando por el mundo Tropitour” forma parte de la nueva etapa artística de Karol G, quien continúa encabezando listas de reproducción y acumulando éxitos globales dentro del género urbano.

Con la confirmación de dos fechas en Costa Rica y miles de fanáticos pendientes de la apertura de ventas, la cuenta regresiva para el regreso de “La Bichota” oficialmente ya comenzó.

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