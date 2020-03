La doctora Price hizo un llamado de atención para que los centros hospitalarios se preocupen no sólo por los pacientes sino también por el personal de la salud. “El primer deber de cualquier empleador es proteger a su fuerza laboral y creo que nunca ha sido tan importante y evidente, y durante esta pandemia emergente, el equipo de protección personal es absolutamente vital”. Se debe entrenar al personal para que se ponga un equipo de protección y para quitarlo “La fase más peligrosa es cuando se lo sacan”, advirtió. También hay que “aislar al personal no esencial y enviarlos a casa si no necesita que desarrollen nuevas formas de trabajar con un trabajo en equipo remoto y recuerde que está en él a largo plazo. Esto no son unas vacaciones. Eso es lo que hemos aprendido de China e Italia, es que nos espera una maratón”.