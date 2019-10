La profesional también explicó que aquellos que padecen anorexia nerviosa no asocian algunas actitudes que aisladamente no parecen ser importantes, pero que en su conjunto pueden conformar la patología alimentaria grave. De este modo, aquellas personas con este cuadro no reconocen estar enfermas, tienen un miedo intenso a aumentar de peso y se perciben como personas gordas. Estas tres razones básicas se potencian y dan como resultado una obsesión por adelgazar que no tiene límites. “No olvidemos que conocer la anorexia nerviosa y el sufrimiento de quienes la padecen es el primer paso para combatirlas”, advirtió Bello.