La anorexia no es sólo en un trastorno por el cual se come muy poco. Es un desorden que también consiste en tener un peso menor al saludable, un miedo intenso a ganar más kilos, y una percepción distorsionada del propio cuerpo. Como siempre el peso "ideal" se siente muy lejos, y el cuerpo sufre un deterioro porque la persona no se alimenta bien, el trastorno puede aumentar el riesgo de depresión, que afecta la calidad de vida y hasta puede llevar a conductas suicidas. Pero se puede prevenir y tratar.