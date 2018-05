Sobre a qué edad una niña puede desarrollar el concepto de "delgadez" y mostrarse esquiva a aumentar de peso, Bello remarcó que "no se trata solamente de comprender el concepto de delgadez; las señales de una relación conflictiva con la comida se presentan en edades muy tempranas y frente a ellas deberíamos estar atentos". "Cuando el niño presenta dificultad a la hora de realizar sus ingestas debemos estar atentos y podemos contar con algunos tips que pueden facilitar a los padres la resolución de algunas situaciones que pueden llegar a ser riesgosas si se mantienen en el tiempo -advirtió la especialista-. Cuando un niño es ansioso con la comida y come de más, es muy importante mantener un buen clima familiar, que no se hable exageradamente sobre los alimentos y sí que se tenga en cuenta el protocolo, tratando que coma en forma pausada, utilizando de una manera correcta los cubiertos, así se logrará que se extienda el tiempo de la ingesta y se disminuirá la ansiedad, dándole al organismo la posibilidad que llegue a saciarse al final de la misma, evitando que coma a escondidas".