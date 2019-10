A fines de los 90 comenzaron a realizarse tratamientos neoadyuvantes -quimioterapia preoperatoria- en pacientes que tenían tumores que no se podían operar, que eran tan grandes que no se podían llevar a cirugía de manera inmediata, entonces se les daba quimioterapia de inicio para hacerlos más pequeños. “Y esto ha cambiado la manera en que entendemos el manejo de las pacientes que van a recibir quimioterapia, porque nos dimos cuenta que dar quimioterapia a las pacientes antes de la cirugía, si usamos el mismo esquema, no afecta el desenlace clínico de la paciente, es decir la quimio tiene el mismo efecto si la damos antes de la cirugía o después”, detalló la médica oncóloga Mariana Chavez Mac Gregor, del Centro de Cáncer MD Anderson Texas, Houston, EEUU, quien hizo hincapié en que lo que empezaron a entender con el tiempo es que si se le da a las pacientes quimioterapia antes de la cirugía se va a poder ‘ver’ en tiempo real cómo responden esos tumores al tratamiento, es decir, monitorizar la respuesta al tratamiento".