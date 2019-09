"La paciente tiene que tener en cuenta que el resultado que se obtiene con la quimioterapia antes de que el tumor haya sido extirpado o modificado por la cirugía permite reconstruir para su caso particular los tratamientos que van a venir después de la cirugía -desarrolló el experto-. Hasta no hace mucho tiempo, la neoadyuvancia era un tratamiento de elección, pero si no había funcionado se transformaba en un señalador de pronóstico; hoy ya no es así, particularmente en algunos tipos de tumores hay herramientas para adecuar lo que se hará después para el beneficio de la paciente, que tal vez por el sólo efecto de la quimioterapia neoadyuvante no parecen haber quedado en condiciones óptimas".