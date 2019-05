"No estamos diciendo que tenemos excusas para no estar en nuestro peso correcto, porque el que toma la decisión de cuidarse logra los resultados; pero sí decimos que el mundo actual, y los hábitos de vida de estos tiempos, tienden a llevarnos al sobrepeso si es que no nos concientizamos y tomamos ciertas decisiones -sostuvo-. Vivimos en 'sociedades obesogénicas', es decir, que nos empujan de una u otra manera hacia el sobrepeso".