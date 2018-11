Y tras asegurar que "el recién nacido prematuro no está preparado para los estímulos nocivos que implica salir de la panza", la médica pediatra enfatizó que "en las unidades de cuidados intensivos neonatales se deben ordenar las prácticas con una lógica acorde a que el niño no esté estimulado permanentemente, se recomienda una anticipación verbal antes de cualquier intervención; esto incluye no despertarlo bruscamente, facilitando la transición gradual del sueño a la vigilia, mantener los ciclos de sueño, protegerlo de la luz, acondicionar la incubadora con rollos (hechos con toallas o mantas) para intentar simular las paredes uterinas dándole así confort y seguridad al niño". "Se intenta recrear el ambiente lo más parecido al útero posible", sostuvo.