"Los niños que nacen prematuros suelen tener largos períodos de internación, dependiendo de su peso al nacer y su edad gestacional. La primera vez que los padres vemos a nuestros hijos es a través de la transparencia de una incubadora, y en esa incubadora hay un niño pequeño lleno de conexiones que lo monitorean y lo mantienen vivo, con la fragilidad del cristal. Un bebé en condiciones y aspecto muy diferentes a la idealizada. Posiblemente no podrá aun tomar el pecho, posiblemente no puedas tenerlo en brazos hasta dentro de mucho tiempo, posiblemente no puedas escuchar su llanto, y muchos posiblementes más". Así resumió Marcos a Infobae las primeras sensaciones y sentimientos tras la llegada de sus hijos al mundo.