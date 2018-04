Y tras asegurar que "entre el 70 y el 75% de las enfermedades que producen muerte en el ser humano en la sociedad occidental son cardiometabólicas", el especialista destacó que "este diagnóstico de precisión es importante porque no todos los individuos responden a las mismas recetas que se usan en todo el mundo. Por ejemplo, antes se decía que toda persona con predisposición a enfermedades al corazón debían comer sin sal y sin grasa, pero esto no funciona así para todos. De hecho está comprobado que el 50% de las personas con hipertensión arterial no responden a dietas sin sal y lo que necesitan es otro cambio de alimentación".