"Una de cada dos mujeres se va a morir del corazón, no de cáncer de mama. La mujer se hace papanicolau, mamografía, pero no cuida su colesterol, ni controla su presión arterial". Así de certera es la estadística que mencionó a Infobae el médico cardiólogo Jorge Tartaglione (MN 67502), quien enfatizó en el hecho de que "la mujer acompaña al marido al cardiólogo, pero no tiene el hábito de atenderse".