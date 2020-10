Yo soy un ángel, si se enganchara mi ex a verme no se lo creería. Nunca un sí ni un no: apenas si les gimo. Les encanta. Si total, lo único que quieren es escucharse ellos. Tenía uno que lloraba y lo corté, le sugerí que fuera a un psicólogo. Tampoco la pavada. Yo después me baño, me visto y me voy a la consultora (bueno, ahora entro en el zoom: todo virtual, súper aséptico). A veces me parece que en el laburo me miran con cara de ‘qué puta esta mina’, pero si tengo que ser muy sincera, me importa bastante poco. La puta paga las cuentas y se pudo comprar el depto de pozo aunque el idiota del ex se borró. Me tuve que conseguir los dildos, la ropa, látigos... Es todo inversión. Y técnicamente es imposible que se enteren, porque es todo con líneas de otros países tipo white latin hottie, cosas así.