“Las mujeres no viajan solas en Sudamérica”, escribió en la introducción a Five Months in Argentina from the Point of View of a Woman, su crónica de viaje por las pampas. Ya en el barco que la trajo hasta el Sur, Dreier se dio cuenta de que algo no encajaba: ella misma. “Constantemente tenía la impresión de que yo era la primera mujer que había venido a ver por sí misma cómo era Sudamérica –como una observadora, no como profesora ni mujer de negocios–. Los pasajeros habían sido distantes. No podían ubicarme y, por lo tanto, me evitaban”.