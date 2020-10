“Antes de la cuarentena me teñía regularmente, no para tapar canas porque tenía muy pocas, pero de tintura en tintura cada vez veía más" -dice Flopa Araujo (@flopa_araujo), que es psicóloga y vive en Buenos Aires-. Cuando empezó el aislamiento me dejé de teñir y en ese momento empecé a verlas y me gustaron. Me dio curiosidad ver cuántas eran y no me tiño desde entonces. Me quiero volver a teñir para meterle onda, pero no para taparlas, de hecho estoy pensando en algo que acompañe su crecimiento. Lo veo como una novedad, algo que no me pasaba antes y me gusta. Mi mamá dice que parecen claritos, lo dice con buena onda, pero creo que la intención es decirme que parecen algo bueno, no como las canas que ‘son malas’. Otras personas las descubren sorprendidas y me comentan ‘tenés canas’. Esa es la observación más habitual. No cambié nada en mi rutina de lavado o cuidado del pelo, todo sigue igual.”