La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada la trilla de trigo en el norte del país, con rindes superiores al promedio. El avance nacional asciende al 24,9 % del área apta (REUTERS/Stéphane Mahe/Archivo)

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La cosecha de trigo cubre el 24,9% del área apta a nivel nacional, luego de avanzar 8,2 puntos porcentuales durante la última semana. Aunque las labores presentan una demora interanual de 9 puntos, los primeros resultados obtenidos en el centro del área agrícola generan expectativas alentadoras, señala la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su panorama agrícola semanal. Con rindes que oscilan entre 30 y 60 qq/ha y máximos de hasta 75 qq/ha, el promedio nacional se ubica en 29,1 qq/ha. La recolección ya finalizó en el NOA y el NEA, donde se registraron promedios de 17 y 24,2 qq/ha, respectivamente. Estos valores representan un récord histórico para el NOA y el segundo mejor registro para el NEA. De mantenerse los resultados observados en la región central, no se descarta una revisión al alza de la proyección de producción. Sin embargo, los excesos hídricos, el granizo, las heladas y el fusarium generan complicaciones puntuales, mientras que los cultivos del sur presentan un retraso de aproximadamente 15 días.

En tanto, la cebada transita las etapas finales de su ciclo, con una importante proporción de los lotes entre llenado de grano y madurez fisiológica. Las bajas temperaturas y la limitada radiación solar prolongaron este proceso, aunque las condiciones mejoraron durante los últimos días y favorecieron la evolución de los cultivos. En materia sanitaria, algunos lotes requirieron entre dos y tres aplicaciones de fungicidas durante la campaña. Las perspectivas de rendimiento son alentadoras y se ubican por encima de los promedios de las últimas cinco campañas: se estiman 55 qq/ha en el sudeste bonaerense, 40 qq/ha en el sudoeste de Buenos Aires-sur de La Pampa y 50 qq/ha en el centro de Buenos Aires.

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En paralelo, la siembra de soja 2026/27 alcanzó el 39,7% de las 17 millones de hectáreas proyectadas, tras avanzar 9,2 puntos porcentuales en los

últimos siete días. El progreso se ubica 3 puntos por encima del promedio de las últimas cinco campañas y el 99% del área implantada presenta una condición hídrica entre adecuada y óptima.

La siembra de soja alcanza el 39,7 % de las 17 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2026/27 (BCBA)

La soja de primera cubre el 55,8% de la superficie prevista, con importantes avances en Córdoba pese a las precipitaciones recientes. En ambos núcleos agrícolas, las labores podrían finalizar durante los próximos días y más de la mitad de los lotes implantados ya emergió. En general, se observan buenos resultados en el stand de plantas, aunque se registraron problemas puntuales de anegamiento, como en Los Molinos, donde fue necesario realizar resiembras.

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Por su parte, la implantación de maíz con destino a grano comercial alcanza el 52,7% de las 8,4 millones de hectáreas estimadas para la campaña, con un adelanto de 13,4 puntos porcentuales respecto del ciclo anterior. Una vez finalizados los planteos tempranos, las tareas comienzan a concentrarse en las siembras tardías. En el Centro-Norte de Santa Fe, los primeros lotes transitan la floración e incluso comienzan el cuaje, mientras que en los núcleos agrícolas predominan los estadios vegetativos. Hacia el sur, los cultivos presentan un desarrollo más incipiente, principalmente entre V2 y V4. La condición general se mantiene entre normal y buena, aunque persiste la presión de cogollero en sectores del centro-norte y se reportaron daños puntuales por granizo en distintas localidades.

En cuanto al girasol, la siembra ingresó en su etapa final y cubre el 94,7% de las 3,1 millones de hectáreas proyectadas, luego de un avance semanal de 2,5 puntos porcentuales. No obstante, las labores presentan un retraso de 3,2 puntos frente al promedio de las últimas cinco campañas, principalmente por los excesos hídricos en el sur bonaerense. Si las condiciones no mejoran, parte de la superficie pendiente podría destinarse a soja. En el NEA, el cultivo ya alcanzó la madurez fisiológica y la cosecha comenzaría en los próximos días, con rindes esperados de entre 17 y 20 qq/ha. En el norte santafesino predominan los lotes en floración y llenado de granos, mientras que en el centro el desarrollo se encuentra entre V4 y botón floral, condicionado por las bajas temperaturas y la escasa radiación solar.

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La evolución del clima será determinante en las próximas semanas, tanto para completar las labores pendientes como para sostener el potencial de rendimiento de los cultivos que todavía transitan etapas decisivas de desarrollo.