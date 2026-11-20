La Sociedad Rural de Rosario advirtió que los productores se encuentran en una situación de indefensión frente a un “monopolio comunal” que, según denunció, no cumple con las tareas básicas de mantenimiento de la red vial (Revista Chacra - Visuales IA)

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La Sociedad Rural de Rosario expresó su preocupación por el costo de la Tasa para Caminos Rurales que cobran municipios y comunas, al considerar que los montos exigidos no se corresponden con los servicios prestados. La entidad advirtió que los productores se encuentran en una situación de indefensión frente a un “monopolio comunal” que, según denunció, no cumple con las tareas básicas de mantenimiento de la red vial. Aseguran que la problemática afecta directamente la transitabilidad de las familias rurales y compromete el traslado de la producción, especialmente durante las cosechas y los períodos de condiciones climáticas adversas. En ese contexto, la vicepresidenta de la institución, María Soledad Aramendi, sostuvo que “no alcanza con cobrar. Hay que demostrar qué se recauda, cómo se gasta y qué servicio se presta”.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al mecanismo de actualización de las tasas, que en distintas localidades toma como referencia el valor de los litros de gasoil por hectárea. Según el planteo de la entidad, el incremento relativo de este combustible durante los últimos 12 meses habría generado un ingreso marginal del 23% por encima del costo real del servicio. A esto se suma la falta de información sobre los montos recaudados, los criterios utilizados para calcular los importes y las obras efectivamente ejecutadas. “Sin información pública no hay control ni rendición de cuentas”, remarcó Aramendi, al señalar que las solicitudes de información presentadas por los productores recibieron, en términos generales, el silencio de las administraciones locales.

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Frente a este escenario, la Sociedad Rural reclamó que los fondos provenientes de la tasa tengan una afectación específica y se depositen en una “cuenta exclusiva” destinada al mantenimiento de la infraestructura vial rural.

La vicepresidenta de la Sociedad Rural de Rosario, María Soledad Aramendi, sostuvo que “no alcanza con cobrar. Hay que demostrar qué se recauda, cómo se gasta y qué servicio se presta”, con relación a las tasas rurales (Revista Chacra)

Otro de los ejes del reclamo apunta a mejorar la capacidad operativa de los gobiernos locales. La entidad consideró necesario informar públicamente las tareas de mantenimiento, transparentar la composición de los gastos, ordenar las administraciones y capacitar al personal técnico. También propuso establecer mecanismos de trabajo público-privado que permitan a los productores participar en la planificación y el seguimiento de las tareas, aunque aclaró que esa cooperación no debe reemplazar las responsabilidades que corresponden al Estado.

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La institución respaldó su planteo en el marco normativo vigente, particularmente en los derechos constitucionales de acceso a la información pública, la Ley Nacional 27.275 y la Ley Provincial 14.256 de Gobernanza de Datos. Como parte de su propuesta, convocó a los productores a organizarse y actuar colectivamente para reclamar el cumplimiento de las obligaciones públicas.

La entidad, finalmente, destacó el rol del campo argentino como “motor de desarrollo”, y reclamó que las autoridades comunales “rindan cuentas con información pública y obras verificables”.