Octubre marcó el segundo registro más alto de exportaciones de carne vacuna de los últimos años (SAGyP)

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Las exportaciones argentinas de carne vacuna registraron en octubre uno de los mayores volúmenes mensuales de los últimos años y alcanzaron un récord histórico en términos de facturación. De acuerdo con los datos del INDEC, los embarques de carne fresca y refrigerada totalizaron 76.097 toneladas peso producto, equivalentes a unas 92.884 toneladas peso carcasa. Se trata del mayor registro mensual desde octubre de 2019, cuando se habían exportado 95.550 toneladas equivalentes. Sin embargo, el dato más destacado se encuentra en el valor comercial: por primera vez, el sector alcanzó estos niveles de ingresos.

Un informe elaborado por el Rosgan, puntualiza que, desde hace tres meses, las exportaciones de cortes vacunos, sin considerar menudencias, generan divisas por aproximadamente USD 500 millones mensuales. De esta manera, la facturación acumulada entre enero y octubre superó los USD 4.160 millones, lo que representa un incremento del 38% frente a los USD 3.025 millones registrados durante el mismo período de 2025. La comparación con 2019 también refleja la magnitud del crecimiento: los ingresos actuales son un 73% superiores a los USD 2.411 millones obtenidos en los primeros diez meses de aquel año, cuando se habían alcanzado elevados niveles de volumen exportado.

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El escenario actual -indica el análisis del Rosgan- presenta diferencias significativas respecto del contexto de 2019, cuando el crecimiento de las ventas externas estuvo impulsado principalmente por China. La epidemia de Peste Porcina Africana había provocado una fuerte reducción del stock de cerdos en ese país, generando un déficit de abastecimiento de proteínas animales que convirtió al mercado chino en un comprador de carne vacuna de gran magnitud.

En los primeros diez meses del año, la facturación acumulada por exportación de carne vacuna argentina supera los USD 4.160 millones, un 38% más que en igual período de 2025 (Rosgan)

Argentina logró posicionarse como uno de los principales proveedores del gigante asiático y llegó a destinar cerca del 80% de sus exportaciones a ese destino. A este contexto internacional se sumó una coyuntura local favorable, caracterizada por una mayor apertura comercial, la flexibilización de los cupos de exportación y una mejora de la competitividad cambiaria tras la devaluación de agosto de 2019.

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Si bien China continúa teniendo un peso determinante en el comercio exterior argentino y concentró en octubre más de las tres cuartas partes del volumen embarcado y algo más de la mitad de la facturación mensual, el análisis del acumulado anual muestra una estructura comercial más diversificada. En comparación con 2019, la facturación proveniente del mercado chino apenas creció un 10%, mientras que otros destinos registraron una expansión considerablemente mayor. Esta evolución evidencia que el desempeño exportador ya no depende exclusivamente de la demanda asiática, sino que encuentra nuevos motores de crecimiento en distintos mercados internacionales.

Entre los destinos que ganaron relevancia sobresale Estados Unidos, que pasó de generar apenas USD 8 millones durante los primeros diez meses de 2019 a aportar USD 725 millones en igual período de este año. También se destaca el crecimiento de mercados tradicionales para la carne argentina, como Israel y la Unión Europea. A su vez, los destinos ubicados fuera de los cinco principales mercados duplicaron su nivel de facturación respecto de 2019. En términos de volumen, las exportaciones acumuladas hasta octubre también muestran un avance significativo, con cantidades un 15% superiores a las registradas durante los primeros diez meses de aquel año.

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