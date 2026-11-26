Para conseguir la Identificación Geográfica, la olivicultura bonaerense trabaja en reunir antecedentes históricos y productivos, demostrar las particularidades del cultivo y construir una identidad compartida entre los establecimientos de la región (Andina)

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La olivicultura del sudoeste de la provincia de Buenos Aires consolida su crecimiento y busca dar un nuevo salto de calidad mediante la obtención de una Indicación Geográfica para sus aceites de oliva. La Ruta del Olivo ya reúne a 18 establecimientos, siete más que cuando fue creada en diciembre de 2025. El proyecto apunta a integrar producción, gastronomía y turismo rural, al tiempo que fortalece la identidad territorial de una actividad que gana protagonismo en las economías regionales.

En el marco de la Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios del Sur Argentino (FISA) desarrollada en Bahía Blanca, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodriguez, mantuvo una reunión con integrantes de la Ruta del Olivo y destacó la ampliación de las superficies cultivadas y la incorporación de nuevos emprendimientos. “Estamos viendo un crecimiento del sector, con productores que amplían sus superficies y otros que se incorporan a la actividad. Incluso hay emprendimientos que ya están pensando en producir olivos porque existe la Ruta y porque reconocen el potencial que tiene esta producción en la región”, señaló.

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El circuito busca reunir establecimientos de diferentes dimensiones, desde fincas de mayor escala hasta propuestas artesanales y boutique, para diversificar las experiencias y generar nuevas oportunidades comerciales. Además, el funcionario destacó que las características climáticas, los suelos y la disponibilidad de agua del sudoeste provincial pueden favorecer la obtención de aceites con cualidades particulares.

Una identidad territorial para diferenciar los aceites bonaerenses

Uno de los principales desafíos de la olivicultura en el sudoeste bonaerense es avanzar hacia una Indicación Geográfica (Foto: Shutterstock)

Uno de los principales desafíos es avanzar hacia una Indicación Geográfica que permita identificar y distinguir los aceites de oliva producidos en el sudoeste bonaerense por su vinculación con el territorio. Para conseguirlo, será necesario reunir antecedentes históricos y productivos, demostrar las particularidades del cultivo y construir una identidad compartida entre los establecimientos. En ese camino, el Ministerio desarrolla capacitaciones y talleres para fortalecer el manejo agronómico, mientras que entre las necesidades pendientes aparecen la creación de viveros con variedades adaptadas a las condiciones locales, la ampliación de la capacidad industrial y el sostenimiento de estándares de calidad en toda la cadena. Rodríguez también advirtió sobre la importancia de que el crecimiento turístico esté acompañado por propuestas de calidad: “La Ruta tiene un enorme potencial, pero necesitamos que ese crecimiento se consolide sobre propuestas de calidad”.

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La agenda en Bahía Blanca incluyó además la apertura de las II Jornadas de Olivicultura y Salud 2026, realizadas en la Universidad Nacional del Sur bajo el lema “Cultivar para sanar”. El encuentro reunió a investigadores, profesionales sanitarios, productores y especialistas para analizar la relación entre la producción olivícola, la alimentación y la salud humana. Rodríguez remarcó la necesidad de vincular el conocimiento científico con las demandas productivas y las políticas públicas. “Cuando hablamos de producir alimentos, no alcanza con analizar solamente los aspectos agronómicos, productivos o económicos. También tenemos que avanzar en el conocimiento de las cualidades de esos alimentos y en sus aportes a la salud. Para eso necesitamos investigación, información científica y un trabajo interdisciplinario”, expresó.

Un árbol milenario que se expandió por el mundo

El olivo es un árbol milenario cuyo origen se encuentra en el Mediterráneo oriental y el sur del Cáucaso, donde comenzó a cultivarse hace entre 6.000 y 8.000 años (Captura de video)

El olivo (Olea europaea) es un árbol milenario cuyo origen se encuentra en el Mediterráneo oriental y el sur del Cáucaso, donde comenzó a cultivarse hace aproximadamente entre 6.000 y 8.000 años. A partir de esas regiones, su producción se extendió hacia distintos territorios de la cuenca mediterránea, impulsada por antiguas civilizaciones que encontraron en sus frutos y en el aceite múltiples aplicaciones. Además de su valor alimentario, el olivo tuvo importancia medicinal, cosmética, energética y cultural. Griegos, fenicios y romanos contribuyeron a consolidar su cultivo y a difundir las técnicas de elaboración del aceite, hasta convertirlo en una producción emblemática de la región mediterránea.

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Su expansión hacia América comenzó con la llegada de los europeos a fines del siglo XV, cuando los primeros ejemplares fueron trasladados desde España al continente. Aunque los intentos iniciales en zonas tropicales no siempre encontraron condiciones favorables, el cultivo prosperó en territorios de clima templado, como Perú, Chile y Argentina. Con el paso del tiempo, la olivicultura también llegó a regiones de otros continentes, entre ellas Sudáfrica, Australia y distintas zonas de Asia.

El Ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodriguez, aseguró que “cuando hablamos de producir alimentos, no alcanza con analizar aspectos agronómicos, productivos o económicos. También tenemos que avanzar en sus aportes a la salud, con investigación, información científica y un trabajo interdisciplinario” (Revista Chacra)

En la Argentina la olivicultura tiene una fuerte presencia en la región de Cuyo, donde la producción de olivo suele orientarse hacia la elaboración de aceite de oliva; mientras que zonas del norte como Catamarca o La Rioja tienen mayor peso las aceitunas de mesa (como la variedad Arauco). En tanto, en Córdoba, combina la producción agroindustrial de alta calidad con el desarrollo del agroturismo. Aunque a escala nacional representa alrededor del 13% de la producción total se distingue por sus aceites de oliva extra virgen premiados internacionalmente.

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En el sudoeste bonaerense, mientras tanto, esta producción, impulsada por las condiciones climáticas y de suelo imperantes, ha generado iniciativas como la Ruta del Olivo y el trabajo hacia una Indicación Geográfica.