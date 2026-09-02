Las exportaciones de proteínas animales alcanzaron un récord de US$ 3.464 millones

Las ventas externas de carne porcina, bovina, aviar, caprina, equina y ovina, junto con sus subproductos en el período enero-julio de ese año, alcanzaron el valor más elevado de la última década, informó la SAGyP (Revista Chacra)

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Las exportaciones argentinas de proteínas animales alcanzaron los US$ 3.464 millones entre enero y julio de 2026, el valor más elevado de los últimos diez años, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP).

Los datos, procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base a información del INDEC, indican que las ventas externas de carne porcina, bovina, aviar, caprina, equina y ovina, junto con sus subproductos, registraron una suba interanual del 35% en valor durante los primeros siete meses del año.

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Entre los distintos complejos, el bovino avanzó 37% en valor, mientras que el sector ovino tuvo una variación positiva del 87%. Por su parte, las exportaciones del complejo porcino fueron las que mostraron el mayor incremento relativo, con un 111% respecto del mismo período de 2025.

China, Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos se ubicaron entre los principales destinos de las proteínas animales argentinas.

Las exportaciones del complejo porcino mostraron un incremento del 111% en los primeros siete meses de 2026, con relación a igual período del año anterior (Revista Chacra)

En cuanto a las exportaciones de carne vacuna alcanzaron en los primeros siete meses de 2026 las 403.092 toneladas de carne refrigerada y congelada, por un valor de USD 2.768,6 millones, impulsados por una mejora de los precios internacionales. China continúa como principal destino, aunque Estados Unidos ganó protagonismo y sus compras de carne argentina se triplicaron durante el período.

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En tanto, para la carne porcina, las últimas cifras oficiales disponibles muestran un marcado avance de las ventas externas. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la cadena porcina exportó 5.137 toneladas por US$ 6 millones, con una variación interanual de 78% en volumen. Entre los principales compradores aparecen Costa de Marfil, China, Filipinas, Congo, Uruguay, Brasil, Hong Kong, Georgia y Paraguay.

Para la carne aviar, el dato más relevante de las últimas semanas es la reapertura de mercados estratégicos, como el de la Unión Europea (luego de recuperar el estatus sanitario de país libre de influenza aviar), y el de Corea del Sur. En 2025, las ventas de carne aviar argentina a la UE habían superado los USD 14 millones, y la reapertura vuelve a habilitar oportunidades para ampliar los envíos durante la segunda mitad de 2026.

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