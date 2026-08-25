Las exportaciones de carne vacuna generaron más de USD 2.700 millones en lo que va de 2026

El valor de los envíos de carne al exterior crecieron más de 40% en el último año.

Guardar

Las exportaciones de carne bovina de la Argentina alcanzaron USD 2.768 millones en los primeros siete meses de 2026 y contribuyeron al flujo de divisas que apuntaló la estabilidad cambiaria de comienzos del año.

El volumen despachado en ese período llegó a unas 403.100 toneladas peso producto, lo que representa un incremento interanual del 6,7% en volumen y del 41,8% en valor respecto a igual lapso de 2025, según el informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

PUBLICIDAD

“Con relación a los primeros siete meses de 2025, los volúmenes exportados son un (+6,7%) superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+41,8%) superior”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

El precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada en julio de 2026 se ubicó en USD 7.123 por tonelada, cifra que supera en un 27,5% el registro de julio de 2025 y en un 1,3% el de junio de este año. El informe detalla que tras el pico de USD 6.300 por tonelada alcanzado en abril de 2022, los precios experimentaron una etapa descendente hasta tocar un piso de USD 3.740 a mediados de 2024, para luego retomar una senda alcista durante 2025 y llegar a valores máximos cercanos a USD 7.300 en mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Se espera que las exportaciones de carne superen los USD 3.000 millones en 2026. (AP Foto/Tony Gutierrez, archivo)

China consolidó su lugar como principal destino de la carne argentina, al concentrar el 57,9% de los volúmenes exportados en julio y el 59,8% en el acumulado de enero a julio. En el séptimo mes del año, se enviaron al país asiático 16.500 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos por USD 46,3 millones, mientras que la carne deshuesada totalizó 21.000 toneladas por 126,3 millones de dólares. El precio medio de las ventas a la nación china de carne sin hueso en julio se ubicó alrededor de los USD 6.010 por tonelada, quedando por encima del máximo anterior de USD 5.900 que se había obtenido en mayo de 2022.

Estados Unidos se posicionó como el segundo destino en importancia durante julio, impulsado por la ampliación del contingente libre de aranceles. Los despachos al mercado estadounidense alcanzaron 10.700 toneladas de carne congelada sin hueso, por un valor de USD 81 millones. El informe destaca que el precio medio para este mercado llegó a más de USD 17.540 por tonelada para los productos enfriados y a USD 7.590 por tonelada para los productos congelados.

PUBLICIDAD

En cuanto a Europa, los embarques de carne refrigerada sin hueso mostraron un leve incremento mensual (+3,6%) y se estabilizaron en 4.200 toneladas durante julio. Respecto a igual mes de 2025, los volúmenes permanecen estables, aunque en el acumulado del año presentan una baja del 8 por ciento. El precio promedio de exportación hacia este destino osciló en torno a los USD 15.573 por tonelada en julio.

El reporte resalta también la participación de Israel y Chile como mercados relevantes. En el primer caso, las exportaciones crecieron un 25% durante los primeros siete meses del año, sumando 35.200 toneladas, mientras que los envíos a Chile se redujeron un 17% en el mismo período, totalizando 9.100 toneladas.

PUBLICIDAD

En el segmento de menudencias y preparaciones bovinas, las ventas de julio sumaron 9.500 toneladas y 26,5 millones de dólares. El precio medio de exportación de estos productos se mantuvo levemente por debajo de los USD 2.800 por tonelada, con picos superiores a USD 4.200 para las lenguas bovinas. “Las exportaciones de menudencias y preparaciones a base de carne bovina del mes de julio de 2026 totalizaron un volumen de 9,5 mil toneladas, por un valor de 26,5 millones de dólares”, indica el documento.

China y Estados Unidos concentraron la mayor parte de las exportaciones de carne argentina. (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca)

Por último, el Consorcio ABC remarca que, en el acumulado de los últimos doce meses —de agosto de 2025 a julio de 2026—, las exportaciones totales de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron un volumen de 739.100 toneladas y un valor cercano a 4.704 millones de dólares.

PUBLICIDAD

La Argentina apunta a superar los USD 3.000 millones en exportaciones de carne vacuna este año, estableciendo un hito para el sector cárnico nacional. El récord se alcanzará con un menor volumen embarcado, impulsado por valores internacionales que no se habían registrado en la última década.

El país, históricamente asociado al consumo de asado y novillo propio, atraviesa una transformación en su comercio: comienza a importar carne de Brasil para abastecer el mercado interno, mientras destina la producción nacional a destinos que pagan precios que duplican el valor de la carne importada.

PUBLICIDAD

Esta perspectiva fue planteada por Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y consultor ganadero en Córdoba, quien realizó un análisis sobre las tendencias del mercado bovino para la segunda parte del año.

El mayor crecimiento se observó en la relación comercial con Estados Unidos. Durante el primer semestre, Argentina exportó 54.150 toneladas hacia ese destino, lo que significó un incremento interanual del 193,9%. De esta manera, el mercado estadounidense se posicionó como el segundo en importancia por volumen, al concentrar el 16,2% de las exportaciones totales.

PUBLICIDAD

Este desempeño se atribuye, en parte, a la ampliación del cupo libre de aranceles, que se incrementó de las 20.000 toneladas habituales a 100.000 toneladas, tras gestiones realizadas por el gobierno argentino ante las autoridades de Washington.