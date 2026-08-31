El temor a la chicharrita cambia el mapa del maíz en Santiago del Estero

De acuerdo con un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, la primera estimación de superficie de siembra de maíz para la campaña 2026/27 en Santiago del Estero, indica una reducción del área (Revista Chacra)

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La preocupación por el complejo de achaparramiento del maíz y la presencia de la chicharrita comienzan a modificar las decisiones de siembra en Santiago del Estero de cara a la campaña 2026/27. De acuerdo con el informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, la primera estimación de superficie estival proyecta incrementos interanuales para soja, girasol y sorgo, mientras que el maíz reduciría su área. El sorgo sería el cultivo con mayor crecimiento, seguido por soja y girasol, en tanto que el maní mantendría una superficie similar.

Entre los principales factores que impulsan la elección de cultivos, los productores señalaron la rotación, el precio y la rentabilidad en el caso de la soja; la humedad inicial del perfil, el pronóstico climático y la rentabilidad para el girasol; y fundamentalmente el precio y la rentabilidad para el maní. En maíz, si bien la rotación continúa siendo el principal motivo de siembra, ganaron peso la preocupación por el complejo de achaparramiento, la elevada presencia de chicharrita y los bajos rindes registrados en algunas zonas. Esta situación favorecería el traslado de superficie hacia otros cultivos, especialmente el sorgo.

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El girasol, por su parte, presentaba un avance de siembra del 22%, con un ritmo inferior al esperado para esta época debido a la falta de piso que dificulta el ingreso de maquinaria a los lotes. Una proporción importante de la superficie ya implantada se encontraba emergida. En paralelo, la actualización de la superficie sembrada mediante imágenes satelitales permitió ajustar las proyecciones productivas: en soja se redujo la estimación respecto de julio, mientras que en maíz se elevó en más de un millón de toneladas, aun con una baja cercana a 3 quintales por hectárea en el rendimiento promedio proyectado.

El sorgo sería -en la campaña agrícola 2026/27- el cultivo con mayor crecimiento en Santiago del Estero, seguido por soja y girasol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a las adversidades, el maíz de la campaña 2025/26 se encamina a cerrar con una producción estimada en 4,7 millones de toneladas, casi triplicando el volumen obtenido en el ciclo anterior. El rendimiento superaría al de la campaña pasada, aunque quedaría levemente por debajo del promedio histórico, con una marcada heterogeneidad entre zonas: en Colonia Alpina se registraron valores de entre 45 y 75 qq/ha, mientras que los máximos, de hasta 90 qq/ha, se alcanzaron en Bandera. Los menores rendimientos, cercanos a 42 qq/ha, se informaron en Weisburd, Tomás Young y Quimilí, con posibles efectos del estrés hídrico y térmico y, según la zona, del complejo de achaparramiento.

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En sorgo, el rendimiento también superaría al de la campaña anterior, aunque permanecería por debajo del promedio histórico. Los valores relevados oscilaron entre 50 qq/ha en Los Juríes y entre 13 y 22 qq/ha en Colonia Alpina y Pueblo Pablo Torelo, mientras que la producción se ubicaría por debajo de la campaña anterior y del promedio histórico. La falta de piso continuó condicionando las labores: la cosecha de sorgo estaba prácticamente finalizada, pero la del maíz registraba demoras frente tanto al ciclo previo como al promedio histórico.

El informe también puso el foco sobre el maíz voluntario, cuya mayor concentración se detectó en el sudeste provincial. Su control adquiere especial importancia por su relación con el monitoreo de Dalbulus maidis, principal vector asociado al complejo de achaparramiento, ya que el maíz guacho puede funcionar como hospedante y fuente de alimento entre campañas. Si bien algunos técnicos indicaron que todavía no se había desarrollado debido al retraso de la cosecha, otros advirtieron que podría convertirse en un problema durante las próximas semanas. En este contexto, el Informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis señaló una retracción poblacional durante la primera quincena de agosto, aunque el NOA, NEA y Centro-Norte continúan mostrando mayores abundancias del vector que en igual período de 2025.

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