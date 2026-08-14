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Con menos tambos y vacas, crece el rodeo promedio por establecimiento

En julio volvió a caer la cantidad de tambos y vacas lecheras, mientras creció el rodeo por unidad productiva, según datos analizados por el OCLA. Se trata de una tendencia mundial que también se registra en la Argentina

Vacas lecheras en el campo
En la Argentina, la tasa anual de reducción de tambos es de 0,48% y la de rodeos, de 2,48%, guarismos que siguen una tendencia mundial en producción lechera(Revista Chacra)
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Del último informe del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (ReNSPA), a cargo del Senasa, correspondiente al mes de julio, se desprende una leve caída en el número de tambos y vacas lecheras que, respectivamente, implican una caída de mensual respecto de junio, de 1,76 y 0,01%, y una merma interanual, respecto de julio de 2025, de 0,48 y 2,48%.

Así lo difundió el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, que señaló que estos números implican una caída intermensual (julio contra junio) de 7.301 vacas de tambo, merma que en la comparación interanual asciende para julio de 2026 comparado con el mismo mes de 2025 a 44.855 animales.

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Por otra parte, también en la comparación interanual, el OCLA destacó que entre julio de 2025 y el mes pasado, cayeron la cantidad de unidades productivas y de vacas en producción, pero al mismo tiempo aumentó la cantidad de animales por establecimiento.

Gráfico de caídas de los tambos
Este gráfico muestra como frente a la caída de tambos y vacas lecheras sube la cantidad de vacas por establecimiento (OCLA -ReNSPA/Senasa)

Así, de 9.002 tambos registrados por ReNSPA/Senasa en julio de 2025 se cayó a 7.779, en julio de 2026, lo que implica una caída de 2,5% en un año. En cuanto a las vacas en producción bajaron de 1.508.194 a 1.500.893, una merma del 0,5%. En tanto las vacas promedio por tambo subieron de 168 a 171, lo que implica una suba de este indicador de 2%.

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Por otra parte, del relevamiento surge que Santa Fe (3.059), Córdoba (2.459), Buenos Aires (1.736) y Entre Ríos (725), son las 4 provincias con mayor cantidad de tambos. Pero si se considera la cantidad de vacas en ordeño, Córdoba queda primera con 479.605, seguida por Santa Fe (462.652), Buenos Aires (408.549) y Entre Ríos (84.198). Además, se da otra particularidad: Buenos Aires (235) presenta una mayor concentración de vacas por tambo, seguida por Córdoba (195) y Santa Fe (151). En la consideración global de esta información surge que el 90,9% de los tambos y el 95% de las vacas en producción se concentran en SF, CBA, BA y ER.

Por otra parte, la serie estadística histórica que llevan adelante ReNSPA/Senasa indica que en los últimos 10 años la tasa anual de disminución de tambos en el país fue de 2,5%, mientras que la de animales en producción cayó a razón de 1,66% por año. Como contrapartida, si se observa el promedio de vacas por tambo, este indicador viene creciendo en la última década. En la comparación interanual -julio 26 contra julio 25- el incremento es de 2,6%

Gráfico de concentración de tambos en la región centro
Las provincias de la Región Centro y Buenos Aires concentran más del 90% de los tambos y rodeos lecheros, pero cada una de ellas lidera de distinta forma según cómo se las analice (OCLA)

Finalmente, el análisis del OCLA respecto del relevamiento de ReNSPA/Senasa concluye en que, al considerar el grupo de los principales productores mundiales de leche, para el período 2015-2024, la tasa anual de disminución promedio de tambos es del 4% anual con extremos de 1,5 y 6,6%. Mientras que, al considerar los rodeos lecheros de esos países, la baja promedio de animales ronda el 1% anual, con extremos de 0,2 y 2,6%. Argentina, en la comparación interanual para el mes de julio, registra una caída promedio de 0,48 y 2,48%, para tambos y rodeos, respectivamente.

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