Los impactantes videos de las inundaciones en el norte de Santa Fe y los operativos para rescatar a las vacas

Las fuertes lluvias que se registraron en los últimos días dejaron terrenos completamente pasados de agua. Cerca de 700 mil animales quedaron en la zona afectada y hay preocupación por el clima

El norte de la provincia de Santa Fe se vio completamente comprometido en las últimas horas ante el avance de fuertes lluvias que provocaron inundaciones en varios campos de localidades como Reconquista, Vera, Villa Minetti y General Obligado, entre otras.

En imágenes que se replicaron en las redes sociales, los productores agroganaderos mostraron cómo intentaban mover a las vacas que estaban en medio de campos inundados que se transformaron parcialmente en lagunas. En ese marco, cabe remarcar que el norte santafesino es una de las regiones donde predomina la producción ganadera para carne.

Cientos de animales quedaron bajo el agua tras las fuertes lluvias al norte de Santa Fe

La situación derivada de las precipitaciones recientes encendió una alarma en la región. Las lluvias acumuladas en algunos sectores superaron los 300 milímetros en pocos días, según datos recabados por la Sociedad Rural de Vera. Este nivel de agua sobrepasó ampliamente los promedios históricos mensuales y dejó a los suelos completamente saturados, sin capacidad de absorción, lo que provocó escurrimientos superficiales, activación de bajos naturales, cañadas y esteros, y una marcada lentitud en el drenaje por la escasa pendiente del terreno.

La zona es conocida como los Bajos Submeridionales, una extensión de humedales que es de baja pendiente y es un lugar propenso a inundaciones.

Las fuertes lluvias que se registraron en los últimos días dejaron terrenos completamente pasados de agua. Cerca de 700 mil animales quedaron en la zona afectada y hay preocupación por el clima

En ese marco, este fenómeno hidrológico generó anegamientos prolongados y la formación de lagunas temporarias en vastas áreas productivas, comprometiendo tanto la economía local como la vida cotidiana de los habitantes rurales. Ante la magnitud de la emergencia, la Sociedad Rural de Vera solicitó la urgente declaración de emergencia hídrica y agropecuaria para mitigar el impacto sobre la producción y la población.

La infraestructura rural también colapsó en distintos puntos. En los caminos de tierra y trazas sin estabilización, la intransitabilidad es generalizada. El corte de accesos a los establecimientos ganaderos y el aislamiento de parajes rurales complican el transporte de hacienda, alimentos e insumos básicos. Los productores reportan la imposibilidad de circular, lo que agrava la situación en la cadena productiva y dificulta la logística diaria.

Advierten que las inundaciones podrían traer nuevas enfermedades que afecten a los animales

Según el informe técnico difundido por la Sociedad Rural de Vera, la región cuenta con una población bovina que ronda las 700 mil cabezas. Las consecuencias directas de los anegamientos incluyen la pérdida de condición corporal del rodeo, dificultades graves en la alimentación, aparición de enfermedades y restricciones en el manejo del ganado, tanto en sistemas de invernada como de cría. Además, se interrumpieron campañas sanitarias coordinadas por Senasa y se incrementaron significativamente los costos operativos para los productores.

Las fallas en el suministro eléctrico rural suman otro obstáculo. En algunos casos se registraron cortes superiores a las 16 horas, lo que afecta instalaciones productivas y la conservación de insumos esenciales, además de empeorar las condiciones de habitabilidad para las familias rurales.

Las fuertes lluvias que se registraron en los últimos días dejaron terrenos completamente pasados de agua. Cerca de 700 mil animales quedaron en la zona afectada y hay preocupación por el clima

En este contexto, la Sociedad Rural de Vera elevó un pedido formal a la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) para gestionar la declaración de emergencia y/o desastre hídrico y agropecuario. Según explicó Carlos Chamorro, presidente de la entidad, el planteo se fundamenta en la gravedad del evento climático, la extensión territorial afectada y el colapso de la infraestructura, que limita la capacidad de respuesta local. El pedido incluye apoyo financiero e impositivo, líneas de crédito blandas, recursos para caminos rurales y acciones para garantizar el servicio eléctrico.

En localidades como Fortín Olmos y Santa Lucía, las precipitaciones superaron los 230 milímetros en menos de 48 horas, generando situaciones de aislamiento y restricción de actividades. Las imágenes difundidas muestran a trabajadores rurales arreando ganado a zonas más altas, cruzando cursos de agua como el Arroyo Golondrina para evitar la pérdida de animales. Las tareas de rescate se intensificaron durante el fin de semana, ante el ascenso sostenido del nivel del agua.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó que asiste y monitorea la situación en Villa Minetti, donde se reportaron precipitaciones superiores a 200 milímetros en pocas horas durante el último lunes. En ese marco, se registró el ingreso de agua en viviendas de la ciudad y al menos 18 personas resultaron evacuadas. El Comité de Emergencias provincial, junto a autoridades locales, dispuso la coordinación de recursos y la asistencia de equipos de Protección Civil, Salud, Desarrollo Humano, Policía y Bomberos.

Gran parte del norte de Santa Fe se vio afectado por las inundacines

La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó que el monitoreo es permanente y que el equipo interviene en el territorio para sostener la situación. Por su parte, el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, detalló que se activaron todos los sistemas de bombeo y el plan de contingencia local, aunque el volumen de agua caída generó “serios inconvenientes” en la transitabilidad y el acceso a los servicios.

Las autoridades indicaron que alrededor del 60 % del casco urbano de Villa Minetti se encuentra afectado, con agua en unas 1.000 viviendas. Los barrios más comprometidos son Santa Rosa, Las Palmeras y La Estrella. Ante la emergencia, la Empresa Provincial de la Energía dispuso cortes preventivos en el suministro eléctrico en áreas inundadas. El Ministerio de Desarrollo Humano envió colchones, frazadas y módulos alimentarios para asistir a los damnificados.

El intendente de Villa Minetti, Gabriel Gentili, informó que en 14 horas se registraron 240 milímetros de lluvia, generando un panorama caótico con calles bajo agua y hogares con hasta 50 centímetros de inundación. “Hay hogares que tienen hasta 50 centímetros de agua y pérdida de muebles. Es muy triste esta situación”, manifestó Gentili. El operativo de emergencia se activó con la participación de equipos locales y regionales, incluyendo bomberos de Arrufó, Ceres y Tostado.

La preocupación se incrementa ante la persistencia de lluvias y la llegada de más agua desde la provincia de Santiago del Estero, lo que dificulta el escurrimiento natural y prolonga los anegamientos. Cabe remarcar que todo el norte de Santa Fe se encuentra bajo alerta naranja para este lunes y se esperan más lluvias durante el martes.