Con 24 años compra una casa abandonada en León para restaurarla por completo: “Quiero un cambio de vida vinculado a la naturaleza para vivir con más calma”

Con 24 años compra una casa abandonada en León para restaurarla por completo. (YouTube/Monxileros)

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Dejar la rutina de la gran ciudad para buscar una reconexión con el mundo rural es el sueño de muchos, pero pocos se atreven a dar el paso. Marc, un creador de contenido de 24 años procedente de las afueras de Barcelona, ha decidido cambiar radicalmente de aire. Junto a su pareja, Laia, ha adquirido una casa de piedra abandonada en la comarca de El Bierzo (León) para rehabilitarla desde cero.

“Hace mucho tiempo que perseguimos un cambio de vida vinculado a la naturaleza para vivir con más calma y experimentar una vida real y auténtica”, explica el joven en su vídeo. La vivienda, ubicada en las afueras de un pueblo casi despoblado a más de 800 kilómetros de su residencia habitual, representa la oportunidad de construir un espacio autosuficiente en El Bierzo, una comarca a la que define como “una de las regiones más salvajes de España”.

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Sin experiencia previa en el sector de la construcción, pero con ganas de aprender, la pareja busca dar un giro completo a sus vidas: “Nos hemos embarcado en este proyecto sin tener ni idea de construcción, pero con muchas ganas de aprender y convertir esta casa en nuestro pequeño refugio”.

Un refugio climático sobre roca natural

El proceso no estará exento de dificultades económicas y logísticas. Tras dejar un trabajo estable en un almacén hace tres años para hacerse autónomo y emprender en el ámbito audiovisual —donde copresenta el canal Monchileros junto a su amigo Óscar—, Marc reconoce que se lanza a esta reforma “prácticamente pelado” y haciendo “malabares con la economía”. Además, durante los primeros meses asumirá los trabajos en soledad, ya que su pareja se encuentra en Suecia hasta la primavera.

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Fotograma del vídeo donde Marc muestra la casa que se ha comprado para restaurarla. (YouTube/Monxileros)

A pesar de que el estado del inmueble requiere una reforma integral —con especial atención al tejado y a la cocina—, la casa mantiene intactos sus elementos fundamentales. “A nivel estructural, las cuatro paredes de piedra están en muy buen estado”, explica Marc durante el recorrido, señalando también la solidez de sus techos: “Tienen unas vigas de castaño enormes, de cien o doscientos años, que están muy bien conservadas”.

Según relata Marc a lo largo del vídeo, uno de los aspectos más interesantes de la vivienda es su base tradicional: “Las construían en la peña natural de roca tal cual y es lo que utilizaban como cimentación”. Un método que, además de darle solidez, aporta un gran aislamiento térmico: “El hecho de que estuviera construido en peña natural de roca y combinado con estos muros tan gruesos de piedra hace que sea un refugio climático increíble”.

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Plano de la casa que ha comprado un joven de 24 años para restaurarla. (YouTube/Monxileros)

El proyecto no se limita únicamente a las cuatro paredes de la vivienda. En la parcela trasera, dominada por la vegetación salvaje, la pareja planea diseñar un huerto y un jardín repleto de hortalizas y árboles frutales para avanzar hacia la autosuficiencia. A esto se le suma la restauración de una amplia bodega tradicional en la planta baja, una estancia que servirá tanto de almacén como para la conservación de alimentos.

Pese a la magnitud de las obras y los desafíos que quedan por delante, el creador de contenido afronta esta nueva etapa con total entrega. Marc confía en que el esfuerzo valdrá la pena para lograr ese refugio soñado en el entorno rural: “En mi vida había estado más ilusionado que ahora. Vamos a darle muchísima caña al proyecto”.

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