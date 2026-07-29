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El agro no afloja: la actividad de la cadena alcanzó un nuevo récord histórico en junio

El índice elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario creció 3% en el mes y se ubicó 10,9% por encima del nivel registrado un año atrás

Actividad de la cadena agropecuaria argentina en junio de 2026
El Índice de la Actividad de la Cadena Agropecuaria elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario registró un incremento interanual de 10,9% en junio (BCR)
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La actividad de la cadena agropecuaria argentina volvió a mostrar un fuerte dinamismo en junio y alcanzó un nuevo máximo histórico. De acuerdo con el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el indicador registró un incremento mensual desestacionalizado del 3%, mientras que en la comparación interanual avanzó 10,9% respecto de junio de 2025. El resultado refleja el buen desempeño de la producción primaria, la agroindustria y las exportaciones.

El principal impulso provino del avance de las labores agrícolas, que crecieron 4,1% frente a mayo, en plena cosecha de los cultivos gruesos y con el progreso de la siembra de trigo y cebada. En total, nueve de las doce variables que integran el índice registraron mejoras durante el mes. La agroindustria también aportó al crecimiento, con aumentos en la molienda de soja (2%), girasol (0,6%), trigo (0,7%) y cebada (1,3%), mientras que la actividad frigorífica mostró incrementos en la faena aviar (1,2%), porcina (1,1%) y bovina (0,9%).

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Las exportaciones agropecuarias también recuperaron dinamismo y crecieron 1,2% mensual, cortando una racha de tres meses consecutivos de caídas. En contraste, solo unas pocas actividades mostraron retrocesos: la producción de leche disminuyó 0,3%, mientras que la elaboración de biodiésel y bioetanol registró leves bajas estimadas del 0,02% y 0,2%, respectivamente.

Cultivo de maíz en planta. Choclo.
El componente agrícola avanzó 14,3%, impulsado por una campaña 2025/26 marcada por una producción récord de maíz. También lograron volúmenes históricos, las de trigo y girasol (Revista Chacra)

En la comparación con junio del año pasado, el desempeño fue aún más contundente. Diez de las doce series que integran el IACA-BCR se ubicaron por encima de los niveles de 2025. El componente agrícola avanzó 14,3%, impulsado por una campaña 2025/26 marcada por una producción récord de trigo y maíz, la mayor cosecha de girasol del siglo y el volumen más alto de soja desde la campaña 2018/19. A su vez, la agroindustria creció 1,5% interanual, con fuertes aumentos en la molienda de cebada (22,3%), girasol (14,6%) y soja (5,2%), además de un incremento del 11,5% en la faena porcina.

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El comercio exterior volvió a consolidarse como uno de los principales motores de la actividad. El componente agroexportador del índice acumuló doce meses consecutivos de crecimiento y registró una suba interanual del 12,6%. Durante junio se exportaron 8,9 millones de toneladas correspondientes a los principales complejos agropecuarios, un 1,6% más que un año atrás y un 7,4% por encima del promedio de los últimos cinco años. En valor, las ventas externas alcanzaron los US$ 4.011 millones, con desempeños destacados del complejo girasol, que marcó un récord para un mes de junio con 490.200 toneladas exportadas, además de importantes incrementos en los complejos lácteo y cebada.

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