Reservas: la calidad importa más que la cantidad

Un miembro del personal de seguridad en la entrada del Banco Central de Argentina (REUTERS/Irina Dambrauskas)

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La acumulación de reservas volvió al centro de la discusión económica argentina. Después de una primera etapa apoyada en el ancla fiscal, el ordenamiento monetario y la baja de la inflación, el mercado empezó a mirar con interés otra variable: si el Banco Central logra transformar compras de dólares en una fortaleza sistémica.

A simple vista hay buenas noticias. El BCRA compró USD 4.386 millones en el primer trimestre y otros USD 2.770 millones en abril. No hay dudas de que esto es positivo: “hay mayor oferta de divisas, el mercado cambiario está más ordenado y la autoridad monetaria recuperó capacidad de intervención”.

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Pero comprar dólares no siempre significa acumular reservas. En marzo, por ejemplo, el BCRA compró USD 1.671 millones en el mercado de cambios, pero las reservas internacionales cayeron USD 3.514 millones y cerraron el mes en USD 42.052 millones. La caída respondió a menores encajes en moneda extranjera, pagos a organismos internacionales, cancelaciones de BOPREAL, cambios en la valuación de algunos componentes de las reservas y otros egresos.

El número headline de reservas brutas importa, pero no alcanza

Ese es el punto central al que se debe prestar atención: “una cosa es el flujo y otra el stock”. El número headline de reservas brutas importa, pero no alcanza. Lo relevante es cuánto de esa mejora proviene de compras genuinas, cuánto queda efectivamente en el balance, cuánto es líquido, cuánto está comprometido y cuánto depende de factores de valuación de los activos que integran las reservas.

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El caso del oro es clave y ejemplifica esto último. En el estado semanal del BCRA al 7 de mayo de 2026, el oro neto de previsiones figuraba valuado en aproximadamente $13 billones. Convertido al tipo de cambio mayorista de esos días, equivale a una posición cercana a USD 9.300 millones, consistente con unas 2 millones de onzas troy. Contra reservas brutas de USD 45.657 millones al 4 de mayo, el oro representa aproximadamente 20% del total de las reservas.

La sensibilidad oro/reservas es relevante. Si el oro vale cerca de USD 4.567 por onza, una baja de 10% recortaría alrededor de USD 930 millones de reservas. Una caída de 20% implicaría unos USD 1.860 millones menos. Y una corrección de 30% restaría cerca de USD 2.800 millones. No es una cuestión contable menor: equivale a varios días de compras del BCRA o a una porción significativa del verdadero poder de fuego de la autoridad monetaria.

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En conjunto, los gobiernos subnacionales captaron más de USD 3.800 millones

Por ahora, el escenario base para el oro no es necesariamente negativo. Aunque corrigió desde máximos y enfrenta presión por tasas largas más altas, JPMorgan mantiene una proyección promedio para 2026 de USD 5.243 por onza y espera precios cerca de USD 6.000 hacia fin de año. Es decir, el consenso sigue constructivo, pero con una advertencia: si suben los rendimientos de los bonos del Tesoro o se fortalece el dólar, el oro puede corregir y afectar directamente la valuación de las reservas.

El segundo punto crítico es que parte de la oferta extraordinaria de dólares puede estar entrando en una fase menos abundante. El agro seguirá siendo una fuente central de divisas: la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta una liquidación de USD 36.111 millones para 2026. Pero el “ingreso tiene estacionalidad”. Abril ya mostró señales mixtas: el complejo agroexportador liquidó USD 2.495 millones, con mejora mensual, pero en el primer cuatrimestre acumuló USD 7.667 millones, una caída de 11% interanual.

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Eso obliga a mirar con más cuidado la segunda mitad del año. La cosecha gruesa aporta el mayor caudal entre abril, mayo, junio y parte de julio. A medida que ese flujo pierda intensidad, el BCRA va a necesitar otras fuentes: energía, minería, financiamiento corporativo, inversión directa, organismos o una mejora adicional del acceso al crédito.

Que el BCRA compre dólares es una buena noticia. Pero no alcanza con mirar cuánto compra

El problema es que algunas de esas fuentes también ya pueden haber adelantado parte de su aporte. En el primer trimestre, las empresas colocaron USD 3.930 millones en obligaciones negociables, con fuerte protagonismo del sector energético. Ese flujo ayudó, pero no es indefinido: las compañías de mejor crédito ya aprovecharon la ventana y el mercado se vuelve más selectivo a medida que se acumulan emisiones.

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Algo similar ocurre con las provincias. Chubut colocó USD 650 millones a diez años y se convirtió en la quinta provincia en acceder al mercado internacional durante la gestión actual. En conjunto, los gobiernos subnacionales captaron más de USD 3.800 millones. Es una señal de normalización financiera, pero también sugiere que una parte importante de la oferta subsoberana ya fue emitida. No desaparece la posibilidad de nuevas colocaciones, pero difícilmente tenga la misma intensidad inicial.

Por eso, la discusión sobre reservas entra en una etapa más exigente. “Ya no alcanza con mostrar que el BCRA compra dólares cuando hay cosecha, colocaciones corporativas, emisiones provinciales y oro en máximos”. El verdadero test es si puede seguir acumulando cuando esos factores se moderen.

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Que el BCRA compre dólares es una buena noticia. Pero no alcanza con mirar cuánto compra. Hay que mirar cuánto queda, cuánto es líquido, cuánto es propio, cuánto depende del oro y cuánto proviene de flujos que pueden no repetirse.

En esta etapa del programa económico, la cantidad de reservas importa. Pero la calidad importa más. Y, sobre todo, importa la persistencia: si la oferta extraordinaria de dólares empieza a agotarse, el mercado va a dejar de mirar la foto de las reservas y va a empezar a exigir una película más convincente.

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