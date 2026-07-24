Las exportaciones agroindustriales alcanzaron casi USD 27.000 millones en el primer semestre

El mayor aporte al crecimiento del saldo exportador provino de los sectores de girasol, carne y cuero vacuno y trigo. EFE/ Ministerio De Agricultura/Archivo

Las exportaciones del sector agroindustrial totalizaron USD 26.978 millones en los primeros seis meses del año, lo que representa un incremento de USD 3.984 millones o 17,3% en comparación con el mismo período de 2025. Se trata de la consolidación de una tendencia positiva en los envíos al exterior.

Así surge del informe mensual de la Bolsa de Cereales y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que precisó que las exportaciones sumaron USD 4.939 millones en junio, con un aumento de USD 733 millones (+17,4%) en comparación con igual mes de 2025.

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Por complejos exportadores, el mayor aporte al crecimiento del saldo exportador provino de los sectores de girasol (USD 2.073,2), carne y cuero vacuno (USD 2.480,6), y trigo (USD 2.443,7), que fueron los principales impulsores de la mejora registrada. En términos de expansión relativa durante el semestre, se destacaron los complejos porcino, con un incremento del 130%, seguido por el girasol (+128,5%), las legumbres (+118%) y el algodón (+85%).

En contraposición, algunos sectores moderaron la tendencia general al alza, entre ellos el avícola, cuyas exportaciones retrocedieron 38%, el arrocero (-21%) y el manisero (-3%).

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En relación a la competitividad, el CAA resaltó por otro lado que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) del Banco Central se mantuvo en el mismo nivel respecto al mes anterior, y se ubicó 2% por debajo del promedio de 2025.

Por su parte, según la última actualización mensual de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el agro proyecta una liquidación de USD 34.897 millones en 2026. La estimación implica un recorte de alrededor de USD 1.200 millones respecto de la proyección de mayo, debido a una baja en los precios de exportación previstos.

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En el acumulado hasta junio, el sector liquidó un estimado de USD 15.768 millones, por debajo de los USD 18.303 millones registrados en igual período de 2025. La caída responde principalmente a dos factores asociados a los esquemas de derechos de exportación vigentes el año pasado.

Por un lado, la reducción temporaria de las retenciones durante el primer semestre de 2025 adelantó la comercialización y elevó la base de comparación. Por el otro, la eliminación transitoria de esos derechos en septiembre de ese año impulsó un adelantamiento de ingresos en ese mes, aunque redujo el flujo de liquidaciones en los meses posteriores, con impacto entre octubre y diciembre y también en los primeros meses de 2026.

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El agro proyecta una liquidación de USD 34.897 millones en 2026. REUTERS/Daniel Becerril

No obstante, la BCR señaló que entre abril y mayo de este año esa situación se habría normalizado, reflejada en ocho meses consecutivos de reducción de la deuda comercial asociada a anticipos y prefinanciaciones de exportaciones.

Vale mencionar también que el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) registró un incremento mensual desestacionalizado del 1,4% en mayo (último dato disponible). De esta manera, el dato del último mes se posicionó apenas 0,2% por debajo del máximo registro histórico alcanzado en febrero.

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El mayor impulso del índice general provino del avance mensual de labores agrícolas, que evidenció un crecimiento del 2,6%, ante el notable progreso en la cosecha de soja, luego de los retrasos observados en el mes previo. Esta situación se reflejó asimismo en la molienda de la oleaginosa, que creció un 2% respecto a abril, en tanto que se estima que la producción de biodiésel habría registrado un incremento del 1,6%.

En términos generales, las exportaciones argentinas de bienes alcanzaron los USD 49.454 millones en el primer semestre de 2026, lo que representó un crecimiento interanual del 24,4%, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA).

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Como resultado, el saldo comercial acumulado entre enero y junio fue superavitario en USD 13.923 millones, más de cinco veces superior a los USD 2.762 millones registrados en igual período de 2025. La balanza comercial también cerró junio con resultado positivo.

Durante el sexto mes del año, las ventas al exterior totalizaron USD 9.055 millones, con un incremento interanual del 24,5%, mientras que el intercambio comercial del mes ascendió a USD 15.916 millones, el nivel más alto desde agosto de 2022. En contraste, las importaciones acumuladas en el primer semestre sumaron USD 35.531 millones, un 3,9% menos que en el mismo período del año pasado.

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