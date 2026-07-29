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La Sala anula otra vez la condena contra el periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal deberá repetir el debate desde el inicio, tras una revisión ordenada por la Cámara Penal de la Corte Suprema que observó errores en la resolución previa

El caso contra Jose Rubén Zamora incluyó acusaciones por ocultar el origen de Q300.000, obstrucción a la justicia y uso de documentos falsificados, en un proceso que impactó a elPeriódico y la libertad de prensa en Guatemala.
Jose Rubén Zamora enfrentará el nuevo proceso en libertad bajo medidas judiciales, después de haber permanecido más de 1.290 días en prisión. (DCA)
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La Sala Segunda de Apelaciones volvió a anular la condena impuesta en 2023 contra el periodista Jose Rubén Zamora y ordenó repetir el juicio en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, una decisión que deja sin efecto ese fallo y obliga a reiniciar el debate desde cero, en cumplimiento de una orden previa de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Según Prensa Comunitaria, la resolución fue emitida después de que la Cámara Penal devolviera el expediente en octubre de 2025 para que la Sala corrigiera las deficiencias detectadas en su fallo anterior. El nuevo tribunal deberá volver a conocer la prueba, escuchar a las partes y dictar una sentencia nueva, sin validez alguna de la condena de 2023.

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La publicación señaló que esta es la segunda vez que la Sala deja sin efecto esa condena. El tribunal de alzada concluyó que el proceso no podía sostenerse en las condiciones en que fue desarrollado, en un caso atravesado por cuestionamientos sobre el respeto de los derechos del periodista durante el juicio.

La Sala sostuvo que la sentencia de 2023 tenía fallas de fundamentación

Los magistrados determinaron que el Tribunal Octavo de Sentencia no valoró de manera suficiente y coherente parte de la prueba presentada durante el debate. Por esa razón, consideraron que la resolución carecía de motivación adecuada para sostener tanto la condena por lavado de dinero como las absoluciones por otros delitos.

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El caso contra Jose Rubén Zamora incluyó acusaciones por ocultar el origen de Q300.000, obstrucción a la justicia y uso de documentos falsificados, en un proceso que impactó a elPeriódico y la libertad de prensa en Guatemala.
La defensa de Jose Rubén Zamora podrá plantear nuevas solicitudes, entre ellas un permiso para salir temporalmente del país por motivos de salud. (DCA)

El fallo cita de forma expresa: “Que esta Sala de Apelaciones, al analizar el fallo impugnado advierte el vicio material y agravio señalados y que en el presente caso, es procedente la anulación de los numerales IV, V, VI y VII de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, y declara que se le absuelve del delito de Lavado de Dinero u otros Activos, ordenándose su inmediata libertad y se hagan las demás declaraciones que en derecho corresponde”.

La decisión también alcanza a la exfiscal Samari Gómez. Aunque en el juicio de 2023 había sido absuelta del delito de revelación de información reservada o confidencial por falta de pruebas suficientes, la anulación de la sentencia deja sin efecto también esa absolución, por lo que deberá volver a enfrentar juicio dentro del mismo proceso.

La resolución responde al mandato de la Cámara Penal de pronunciarse sobre todos los recursos de apelación presentados por las partes y de explicar de forma completa las razones de su decisión. Tras ese nuevo análisis, la Sala mantuvo su criterio de anular la condena y ordenar otro debate.

El nuevo juicio se realizará en un escenario distinto al de 2023

En el proceso anterior, el Ministerio Público estaba dirigido por Consuelo Porras y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, entonces a cargo de Rafael Curruchiche, impulsó la acusación que llevó a Zamora a juicio. Durante ese periodo, el periodista permaneció en prisión preventiva y denunció que no pudo ejercer plenamente su derecho de defensa ni presentar pruebas de descargo de manera efectiva.

Tres años después, el medio indicó que el Ministerio Público tiene nuevas autoridades y que varios fiscales cercanos a Porras fueron removidos de sus cargos. El caso ya no estará a cargo del Tribunal Octavo de Sentencia, sino del Tribunal Noveno, que deberá desarrollar un juicio nuevo desde el inicio.

Ese cambio procesal también abre la posibilidad de nuevas solicitudes de la defensa. Entre ellas figura un pedido para que Zamora pueda salir temporalmente del país por motivos de salud, audiencia que no había podido celebrarse porque el expediente estaba en poder de la Sala de Apelaciones mientras resolvía los recursos.

A diferencia de lo ocurrido en 2023, Zamora enfrenta ahora este proceso en libertad, bajo las medidas impuestas por el juzgado. El nuevo debate le permitirá volver a defenderse frente a los señalamientos que derivaron en su procesamiento y en el cierre de elPeriódico.

Zamora estuvo más de 1.290 días en prisión y afrontó dos procesos penales

De acuerdo con Prensa Comunitaria, el periodista permaneció encarcelado durante más de 1.290 días mientras enfrentaba dos procesos penales que, según su defensa, estuvieron marcados por retrasos y restricciones a sus derechos. Durante ese tiempo, organizaciones nacionales e internacionales manifestaron preocupación por las condiciones de su detención y por el impacto del caso sobre la libertad de prensa en Guatemala.

El caso contra Jose Rubén Zamora incluyó acusaciones por ocultar el origen de Q300.000, obstrucción a la justicia y uso de documentos falsificados, en un proceso que impactó a elPeriódico y la libertad de prensa en Guatemala.
La Sala Segunda de Apelaciones anuló la condena de 2023 contra Jose Rubén Zamora y ordenó repetir el juicio en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal. (DCA)

En ambos expedientes, los jueces rechazaron de manera reiterada las solicitudes de arresto domiciliario, pese a los argumentos vinculados con su estado de salud, su edad y el tiempo prolongado de privación de libertad. Su encarcelamiento comenzó el 29 de julio de 2022, en un primer proceso en el que fue acusado de ocultar el origen de Q300.000.

Ese dinero fue incautado en efectivo, aunque Zamora presentó documentos para acreditar su procedencia: la venta de una obra de arte destinada al pago de salarios de trabajadores del extinto diario. En un segundo proceso, la FECI lo acusó de obstrucción a la justicia por una supuesta interferencia en una investigación por lavado de dinero presuntamente ocurrida en 2013.

A ese expediente se añadió una tercera imputación vinculada con la presunta falsificación de firmas en boletas de declaración jurada utilizadas para viajar al extranjero. Esa acusación dio lugar a la petición de abrir otro proceso por uso de documentos falsificados.

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