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¿Puede una app convertirse en una marca querida?

El vínculo se define por la presencia en la vida diaria, no por funciones, y advirtió que la innovación y la inteligencia artificial vuelven reemplazables las diferencias técnicas

Persona sostiene un teléfono móvil con pantalla de bloqueo y varias notificaciones de aplicaciones visibles.
"Hablar de dinero es hablar de proyectos, de tranquilidad, de oportunidades y de decisiones que atraviesan la vida cotidiana", asegura la autora del texto (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Uno de los desafíos más interesantes para quienes hacemos marketing en tecnología es aceptar que una app puede funcionar perfecto y, aun así, no ocupar un lugar significativo en la vida de las personas. Puede ser rápida, intuitiva y resolver una necesidad concreta, pero si la experiencia termina ahí, será fácil reemplazarla por otra cuando aparezca una alternativa más eficiente.

Durante mucho tiempo, las marcas construyen ese lugar desde espacios físicos, una sucursal, un local, una góndola o un producto presente en la rutina diaria. Hoy, buena parte de ese vínculo sucede desde una pantalla de pocos centímetros. Y eso obliga a repensar una pregunta fundamental. ¿Qué hace que una aplicación deje de ser una herramienta para convertirse en una marca con la que las personas eligen?

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La respuesta rara vez está en la cantidad de funcionalidades, por el contrario, está en el lugar que esa app ocupa en la vida cotidiana. Por ejemplo, WeChat comenzó como una aplicación de mensajería, que evolucionó hasta convertirse en una superapp y el principal punto de acceso a la vida digital de millones de personas en China. La app permite ahora conversar, pagar, comprar, pedir un transporte, gestionar trámites o acceder a cientos de servicios. Hoy no solo resuelve una tarea específica, sino que se convirtió en un ecosistema que acompaña la vida cotidiana.

Cada interacción es una oportunidad para acompañar a las personas, entender qué necesitan y acercar herramientas simples que les permitan tomar mejores decisiones sobre su plata

Algo similar ocurrió con la app financiera M-Pesa, en Kenia. La plataforma permitió que millones de personas sin acceso al sistema bancario tradicional, pudieran enviar, recibir y administrar dinero desde un teléfono celular. Para buena parte de esos usuarios, la aplicación representó mucho más que una nueva forma de pagar. Fue la puerta de entrada al sistema financiero.

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En una fintech, esta pregunta adquiere mayor profundidad. Hablar de dinero es hablar de proyectos, de tranquilidad, de oportunidades y de decisiones que atraviesan la vida cotidiana. Por eso creemos que nuestro rol no termina cuando una transferencia se acredita o un pago se procesa. Empieza ahí. Cada interacción es una oportunidad para acompañar a las personas, entender qué necesitan y acercar herramientas simples que les permitan tomar mejores decisiones sobre su plata. Para nosotros, el verdadero valor de una marca no es solo resolver una operación, sino habilitar posibilidades y generar acceso.

Los dos casos responden a contextos muy diferentes, pero comparten una misma lógica. La tecnología genera un impacto mayor cuando amplía posibilidades. Cuando simplifica una tarea, habilita un acceso o resuelve una necesidad que condiciona la vida cotidiana, empieza a ocupar un lugar mucho más difícil de reemplazar. Y ese lugar se construye desde la innovación, pero sobre todo, desde la capacidad de estar presentes cuando las personas realmente lo necesitan.

El verdadero valor de una marca no es solo resolver una operación, sino habilitar posibilidades y generar acceso

Ese es, probablemente, uno de los grandes desafíos del branding en la economía digital. La innovación tecnológica avanza a una velocidad extraordinaria. Las funcionalidades se replican cada vez más rápido y la inteligencia artificial acelera todavía más ese proceso. Lo que hoy diferencia una experiencia, mañana puede convertirse en el estándar de toda una categoría.

Por eso, el verdadero diferencial empieza a construirse en otro lugar. En la confianza que una marca genera, en la consistencia de cada interacción y en la capacidad de comprender qué necesitan las personas más allá de la operación que vienen a resolver.

La autora es Head of Brand en Naranja X

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