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Cercanía entre Ortega y Putin suma otro paso político con un nuevo acuerdo

El convenio une a Managua con una zona ucraniana bajo control ruso e incluye cooperación en economía, cultura, turismo, deportes y asistencia técnica, firmado por Laureano Ortega Murillo en San Petersburgo

Laureano Ortega Murillo, Representante Especial del Presidente de Nicaragua para la cooperación con Rusia, estrecha la mano de Denis Pushilin, líder designado por Moscú de las zonas de la región de Donetsk controladas por Rusia, durante una ceremonia de firma de acuerdos de cooperación en Moscú, Rusia, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool
Laureano Ortega Murillo, Representante Especial del Presidente de Nicaragua para la cooperación con Rusia, estrecha la mano de Denis Pushilin, líder designado por Moscú de las zonas de la región de Donetsk controladas por Rusia, durante una ceremonia de firma de acuerdos de cooperación en Moscú, Rusia, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool
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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes un acuerdo de amistad con la región ucraniana de Donetsk, ocupada por Rusia, y la ciudad de Managua, según informó la agencia EFE. El convenio, firmado el 5 de junio de 2026 durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en Rusia, establece un marco de cooperación entre el Distrito Urbano de Donetsk –integrado a la Federación de Rusia tras la ocupación militar– y la capital nicaragüense.

Junto con este acuerdo, el Parlamento nicaragüense ratificó con 91 votos a favor dos tratados con Rusia sobre extradición y traslado de condenados, firmados también en San Petersburgo. Estos tratados permitirán a personas condenadas cumplir el resto de su pena en su país de origen y otorgan a la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua la facultad de tramitar solicitudes de extradición y coordinar traslados de personas condenadas directamente con autoridades rusas. Según la normativa vigente, la ejecución de extradiciones correspondía exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, conforme al artículo 350 del Código Procesal Penal de Nicaragua.

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Este cambio institucional implica que la Procuraduría asume facultades que antes estaban reservadas al ámbito judicial. El abogado Juan Diego Barberena sostuvo a Confidencial.digital que, si bien la Procuraduría podía tramitar solicitudes, la ejecución era una competencia judicial exclusiva. Barberena advirtió que la redacción del tratado deja una aplicación “muy discrecional” y podría resultar “abiertamente inconstitucional”.

Los acuerdos establecen que solo podrán ser extraditadas o trasladadas personas acusadas o condenadas por delitos reconocidos en las legislaciones de ambos países y castigados con penas superiores aun añode prisión. También contemplan que las solicitudes puedan presentarse para personas requeridas para enfrentar procesos penales o para cumplir condenas ya impuestas.

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Los convenios entrarán en vigor una vez publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Según el régimen nicaragüense, la aprobación de estos instrumentos fortalecerá la cooperación contra la impunidad y garantizará que los procesados o condenados enfrenten la justicia respetando el debido proceso y la seguridad jurídica.

Dos soldados, uno nicaragüense y otro ruso, se estrechan la mano con seriedad. Visten uniformes militares verdes. Detrás, las banderas de Nicaragua y Rusia ondean.
Soldados de Nicaragua y Rusia se estrechan la mano con expresiones serias, con las banderas de ambos países ondeando claramente en el fondo, marcando un momento de diplomacia y cooperación militar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué incluye el acuerdo con Donetsk

Sobre el acuerdo de amistad, EFE detalló que abarca áreas como economía, educación, cultura, deportes, turismo, medios de comunicación, intercambio de experiencias, desarrollo local, economía creativa y asistencia técnica. Por la parte nicaragüense, la firma estuvo a cargo de Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

Durante la sesión parlamentaria, la mayoría oficialista reiteró la cercanía política entre Nicaragua y Rusia, respaldando el reconocimiento de las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia como parte del territorio ruso, postura expresada públicamente por el Ejecutivo sandinista el 30 de julio de 2025.

En declaraciones recogidas por EFE, Laureano Ortega Murillo calificó al gobierno de Ucrania como “ilegítimo” y lo describió como “títere” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ortega Murillo reafirmó el apoyo de Nicaragua a Rusia en la conformación de un “nuevo orden mundial” y en la defensa de la multipolaridad.

Rusia Nicaragua
NI5003. MANAGUA (NICARAGUA), 11/07/2014.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), recibe a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin (i), en el Aeropuerto internacional de Managua (Nicaragua) hoy, viernes 11 de julio de 2014. Putin, expresó hoy en Nicaragua que este país es un socio "muy importante" de Rusia en América Latina, destacó las relaciones diplomáticas entre ambos países y anunció que desarrollarán aún más los lazos bilaterales, especialmente en el sector económico. EFE/Cesar Pérez/Presidencia de Nicaragua/SOLO USO EDITORIAL

Los antecedentes del vínculo con Rusia

De acuerdo con EFE, Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, mantiene una relación con Vladimir Putin, presidente de Rusia y principal aliado internacional del actual gobierno sandinista en Centroamérica. La cooperación bilateral entre ambos países tiene antecedentes desde el primer período sandinista (1979-1990), cuando Moscú proporcionó equipamiento militar a las fuerzas armadas nicaragüenses.

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