Innovador procedimiento en la arteria aorta salva la vida de un paciente en Panamá

El dispositivo está diseñado específicamente para el tratamiento de enfermedades del arco aórtico. (CSS)

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La colocación de la primera endoprótesis ramificada en el tratamiento de aneurisma de aorta torácica en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, en David, provincia de Chiriquí, representa un avance de alto impacto para la atención médica especializada en la región.

El paciente, un hombre de 68 años, fue dado de alta apenas 48 horas después de la intervención, lo que marca una diferencia notable frente a los procedimientos tradicionales.

Flora Ibarra, cirujana vascular periférica, describió que el procedimiento endovascular realizado permitió reparar el aneurisma sin recurrir a una toracotomía media.

Evitar este tipo de cirugía implica menos riesgo de sangrado, menor tiempo bajo anestesia y una reducción significativa de complicaciones como hemorragias e infecciones.

Según sus palabras, “solo se hizo una pequeña incisión cutánea en la pierna izquierda”, lo que facilitó una recuperación rápida y segura.

Dispositivo proporciona un cierre más efectivo de la zona afectada, eliminando la necesidad de abrir el tórax. (CSS)

Esta técnica utiliza una endoprótesis ramificada, específicamente diseñada para las enfermedades del arco aórtico.

El dispositivo proporciona un cierre más efectivo de la zona afectada, eliminando la necesidad de abrir el tórax y permitiendo que los pacientes reciban tratamiento avanzado en su propio centro hospitalario.

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El procedimiento endovascular ha elevado la capacidad del hospital para abordar casos de mayor complejidad, ya que permite tratar patologías que antes requerían el traslado a centros de salud mejor equipados.

El avance facilita que más pacientes puedan recibir atención sin alejarse de su entorno familiar, con un pronóstico optimista y tiempos de recuperación más breves.

A la pregunta sobre el resultado de la cirugía, se informó que la respuesta es clara: el paciente se encuentra en recuperación con evolución favorable, sin dolor y con alta en un tiempo récord, gracias a la mínima invasión del procedimiento y a la tecnología de la endoprótesis ramificada.

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Esta cirugía implica menos riesgo de sangrado, menor tiempo bajo anestesia y una reducción significativa de complicaciones como hemorragias e infecciones. (CSS)

Carlos De Gracia, protagonista de esta experiencia, compartió su alivio tras la intervención: “En cualquier momento podía explotar y hasta ahí llegar. Ahora, con esta cirugía, me siento tan bien que ni siquiera quedé con dolor, la cirugía fue muy exitosa”. Expresó también su agradecimiento a Dios, al equipo médico y a su familia, destacando el apoyo recibido durante todo el proceso.

Por su parte, la especialista remarcó que este procedimiento no solo salvó la vida del paciente, sino que inaugura la posibilidad de tratar a más personas con enfermedades complejas de la aorta en la región.

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La introducción de la endoprótesis ramificada coloca al hospital en una nueva etapa de capacidad médica, permitiendo resolver situaciones de alto riesgo con menos trauma y una recuperación más rápida.

Mientras, un grupo de 100 pacientes de las provincias de Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí está accediendo a estudios médicos clave mediante una jornada extraordinaria de endoscopias y colonoscopias en el Hospital Dr. Rafael Hernández, de David.

La iniciativa, que se desarrolla desde el 24 de julio hasta el 4 de agosto, cuenta con el apoyo de especialistas del Comando Sur de Estados Unidos.

También se realiza una jornada extraordinaria de endoscopias y colonoscopias, iniciativa que cuenta con el apoyo de especialistas del Comando Sur de Estados Unidos. (CSS)

El operativo busca reducir los tiempos de espera y ofrecer diagnósticos oportunos, especialmente en la prevención del cáncer gastrointestinal.

Según Johana Guerra, jefa del servicio de Gastroenterología del hospital, la coordinación interinstitucional responde a la necesidad de brindar una atención más integral y resolutiva a los asegurados que esperaban estos procedimientos.

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Durante la jornada, los equipos médicos atienden tanto a pacientes hospitalizados como ambulatorios.

Luis Vélez, gastroenterólogo del Comando Sur, explicó que diariamente se realizan entre 10 y 12 procedimientos, lo que permite avanzar significativamente en la lista de espera acumulada.

Este esfuerzo conjunto representa una respuesta concreta a la demanda acumulada de estudios digestivos, que con frecuencia enfrenta demoras debido a la alta demanda y la limitada disponibilidad de recursos en los hospitales regionales. El impacto inmediato es la mejora en la calidad de vida de los pacientes que, de otro modo, hubieran esperado mucho más para acceder a estos exámenes.

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