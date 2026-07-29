Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la audiencia donde declararán el ex intendente, una autoridad sanitaria y dos policías

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este miércoles 29 de julio en Corrientes con la undécima audiencia, en la que declaran como testigos el concejal de 9 de Julio Jorge Daniel Moreira, la directora de esa localidad Gabina Pelozo, el sargento Lisandro Alberto Saucedo y el comisario Roque Nicolás Báez, jefe de la Unidad Regional II Goya de la Policía de Corrientes.

Moreira, concejal y ex intendente de 9 de Julio, fue uno de los funcionarios locales que mantuvo contacto directo con el comisario Walter Maciel-uno de los acusados- durante la madrugada del 14 de junio, el día posterior a la desaparición del menor.

Pelozo, directora del Hospital “Juan Romero” de 9 de Julio, también declaró sobre este episodio. De acuerdo con su testimonio ante la justicia, a las 2:13 de la madrugada del 14 de junio recibió una llamada que informaba que el niño había sido hallado y le solicitaba que enviara una ambulancia al lugar.

El aviso lo realizó el policía Lisandro Saucedo, quien se trasladó al sitio junto al enfermero Nelson Bravo y el chofer Ricardo Vázquez. Al arribar, la médica se dirigió a la camioneta policial y el oficial presente le informó que la noticia era falsa.

Justamente Saucedo será otro de los que se presentará hoy ante el tribunal. El sargento de la Policía de Corrientes participó de las primeras diligencias de búsqueda de Loan. Según su declaración en la investigación, consultó a Maciel sobre la necesidad de una ambulancia, recibió la orden de acudir al hospital para solicitar insumos y regresó con el personal sanitario.

El cuarto testigo citado es Roque Nicolás Báez, comisario y jefe de la Unidad Regional II Goya. En su caso, intervino en la coordinación y supervisión de los operativos de búsqueda desde el primer día tras la desaparición del niño.

En las actuaciones judiciales figura como uno de los responsables que arribó al campo la madrugada del 14 de junio para esclarecer el origen del rumor sobre la supuesta aparición de Loan.