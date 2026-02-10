Los granos comerciales arrancan febrero con el mayor stock en una década

El mercado granario argentino inició febrero con existencias comerciales récord desde al menos 2015, impulsadas por una cosecha de trigo excepcional y un destacado desempeño productivo del girasol (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El mercado granario argentino inició febrero con existencias comerciales récord desde al menos 2015. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los stocks físicos en manos de acopios, industrias y exportadores alcanzaron las 34,4 millones de toneladas, impulsados por una cosecha de trigo excepcional y un destacado desempeño productivo del girasol. A esto se suman los granos que permanecen en manos de productores, que no están contemplados en las estadísticas oficiales.

El escenario se da en la antesala del ingreso de la nueva cosecha gruesa y con una campaña de maíz 2024/25 que nunca logró tomar el ritmo esperado. A un mes de su cierre comercial, se llevan comprometidas 35 millones de toneladas, 8 millones menos que el año pasado a igual fecha, y con un avance relativo que se ubica 19 puntos porcentuales por debajo del promedio de los últimos cinco años.

La Guía Estratégica para el Agro de la BCR proyecta una producción de 62 millones de toneladas que, sumadas a un stock inicial estimado en 6,5 millones, darían una oferta total de casi 69 millones de toneladas (EMBRAPA )

De cara a la campaña 2025/26, el maíz se perfila para un volumen histórico si el clima acompaña en las próximas semanas. La Guía Estratégica para el Agro proyecta una producción de 62 millones de toneladas que, sumadas a un stock inicial estimado en 6,5 millones, darían una oferta total de casi 69 millones de toneladas. Este volumen implicaría un salto del 28% interanual y elevaría la relación stock/consumo al 14,8%, un nivel que podría limitar subas de precios.

Sin embargo, el clima mantiene en vilo al mercado. Las altas temperaturas y la falta de lluvias en la zona núcleo ya recortaron el potencial del maíz temprano y generan preocupación sobre el maíz tardío. Esta incertidumbre climática dio sostén a las cotizaciones locales, que mostraron una leve recuperación y empujaron al alza la curva de futuros, ampliando la prima del maíz argentino frente a Chicago.

En el plano internacional, la competitividad del maíz argentino es clave. Con gran parte del saldo exportable de Estados Unidos ya comprometido y Ucrania con una oferta limitada, el cereal local se posiciona como la opción más atractiva en varios destinos, especialmente en Asia y parte del norte de África. Este contexto explica el fuerte ritmo de ventas anticipadas de la campaña 2025/26, que ya acumula 6 millones de toneladas comprometidas, el mayor volumen para esta época en al menos 15 años.

El análisis de la BCR asegura que "el complejo sojero vive un rally en Chicago" (EUTERS/César Olmedo)

Mientras tanto, el complejo sojero vive un rally en Chicago. El aceite de soja alcanzó máximos de ocho meses y arrastró al poroto y a la harina. El impulso proviene de dos frentes: la propuesta de renovación de incentivos a los biocombustibles en Estados Unidos y las declaraciones del presidente Donald Trump sobre mayores compras chinas de soja estadounidense. El informe elaborado por la BCR puntualiza que lacombinación de demanda energética y señales geopolíticas dio un fuerte respaldo a los precios internacionales, en un momento en que el mercado global de granos atraviesa una fase de alta sensibilidad a las noticias.