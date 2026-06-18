El girasol acelera: más inversiones y récords de molienda impulsan al complejo argentino

Las exportaciones del complejo girasolero crecieron 159,5% en divisas durante el primer cuatrimestre de 2026, respecto de igual período del año anterior (SAGyP)

El complejo girasolero argentino atraviesa una etapa de fuerte dinamismo, impulsada por inversiones privadas estratégicas, un crecimiento sostenido de las exportaciones y niveles históricos de procesamiento industrial. Así lo destaca el último análisis de coyuntura elaborado por el licenciado Jorge Ingaramo y difundido por la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), que muestra un sector en plena expansión a pesar del actual marco impositivo.

La industria procesadora ratificó su confianza en el potencial del girasol mediante importantes planes de inversión. Durante 2025, las ampliaciones de capacidad permitieron alcanzar récords de molienda en el primer trimestre de 2026. Entre los proyectos más relevantes se encuentra la ampliación de una planta en San Lorenzo, Santa Fe, con una inversión de 12 millones de dólares que elevará su capacidad a 500.000 toneladas anuales. A su vez, otra compañía anunció un desembolso de 400 millones de dólares para construir una nueva planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca, integrada a su red logística y a su puerto de aguas profundas.

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El salto también se refleja en el comercio exterior. Según datos del INDEC informados por el Consejo Agroindustrial Argentino, el complejo exportó 1.327,6 millones de dólares durante el primer cuatrimestre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 159,5% y una participación del 7,9% en el total de las ventas externas agroindustriales. Al mismo tiempo, la molienda alcanzó en marzo un récord histórico mensual de 565.000 toneladas, mientras que el procesamiento acumulado en el primer cuatrimestre ascendió a 1,774 millones de toneladas, un 39% más que en igual período de 2025.

El USDA estimó para la Argentina, un crecimiento de la producción de girasol del 8,1%, respecto de la campaña 2025/2026 (Revista Chacra)

La dinámica comercial también se observa en el mercado interno. La Secretaría de Agricultura informó compras de girasol por 3,94 millones de toneladas para la campaña 2024/2025, un 38% superiores a las de la campaña anterior. En tanto, para el ciclo 2025/2026 ya se registran operaciones por 4,17 millones de toneladas, marcando un incremento interanual del 47,5%, un dato que refleja la confianza de la industria y la consolidación de la cadena.

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En el plano internacional, las perspectivas siguen siendo favorables. El último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta una producción mundial récord de girasol de 62,06 millones de toneladas, un 12,3% superior a la del ciclo anterior.

En tanto, para la Argentina, el organismo estima un crecimiento de la producción del 8,1%, que pasaría de 7,4 millones de toneladas en la campaña 2025/2026 a 8 millones en el ciclo 2026/2027. Sin embargo, el fuerte aumento de la oferta en Ucrania, Rusia y la Unión Europea podría reducir levemente la participación argentina en el comercio mundial de aceite de girasol, que pasaría del 14,3% al 13,1%, planteando el desafío de sostener la competitividad en un mercado cada vez más disputado.

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El presidente de ASAGIR, Juan Martín Salas Oyarzun, destacó que “estamos transitando un momento histórico del girasol argentino” (Revista Chacra)

Poco antes, el presidente de ASAGIR, Juan Martín Salas Oyarzun, destacó en Chacra Agro Continental, que “estamos transitando un momento histórico del girasol argentino”, y que “el récord de producción alcanzado en esta campaña se logró con 1,3 millones de hectáreas menos que en el ciclo 1998/99 cuando se había registrado el máximo de producción” nacional.

Salas Oyarzun destacó, además, “el aumento de sostenibilidad de nuestro sistema productivo”, subrayó que “la exportación de aceites y otros productos de la cadena le ingresaron al país (en 2025) casi un 50% más de divisas” que el año anterior.

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En cuanto al mercado interno, el titular de ASAGIR puntualizó que “está abastecido sin problemas” por lo que “debemos atender la demanda externa”.