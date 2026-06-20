Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 17:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22:00 (España).
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Telefé, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).
¿Cómo llega Alemania?
Los germanos arriban a esta competencia en un gran momento, al hilvanar 10 victorias en fila. Tras vencer por 4 a 0 a Finlandia y 2-1 a Estados Unidos en sus últimos amistosos antes de la Copa del Mundo, comenzaron su andar en la competencia con un contundente 7-1 ante Curazao.
Probables formaciones:
Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.
Costa de Marfil: Alban Lafont; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan; Nicolas Pépé, Christ Oulai, Franck Kessie, Amad Diallo; Elye Wahi, Bénie Traoré. DT: Emerse Faé
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre Alemania y Costa de Marfil por la segunda jornada del Grupo E en el Toronto Stadium.